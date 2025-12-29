Vodafone Group Aktie
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
|
29.12.2025 17:53:00
Vodafone verzeichnet Wachstum bei Transfervolumen im Festnetz
Das Datenvolumen im Festnetz von Vodafone ist im zurückliegenden Jahr um 10 Prozent auf insgesamt 54 Millionen Terabyte gewachsen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
