Vodafone weiter auf Wachstumskurs - Ziele bekräftigt

London (Reuters) - Gestützt auf eine anhaltende Stabilisierung des wichtigen Deutschland-Geschäfts hat Vodafone die Service-Umsätze erneut gesteigert.

Die Service-Erlöse seien im abgelaufenen Quartal um 4,7 Prozent auf 9,38 Milliarden Euro geklettert, teilte der britische Mobilfunker am Montag mit. Die Deutschland-Tochter habe ein Plus von 0,3 Prozent auf 2,89 Milliarden Euro erwirtschaftet. "Wir haben in den ersten neun Monaten des Jahres gute strategische Fortschritte gemacht, mit einer verbesserten Kundenzufriedenheit und drei aufeinanderfolgenden Quartalen mit einem Wachstum der Service-Umsätze in Europa", sagte Konzernchefin Margherita Della Valle.

Auf dieser Basis bekräftigte Vodafone die Ziele für das Geschäftsjahr 2023/2024. Das Unternehmen peilt einen operativen Gewinn von 13,3 Milliarden Euro und eine Free Cash Flow von 3,3 Milliarden Euro an.

