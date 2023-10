Vodafone wertet CallYa-Tarife für Neu- und Bestandskunden auf

Mehr Leistung zum gleichen Preis: Datenvolumen steigt in CallYa-TarifenFaire Gleichstellung: Bei CallYa profitieren auch Bestandskunden von mehr DatenvolumenKombi-Vorteil für TV- und Festnetz-Kunden erhöht das Datenvolumen zusätzlich um 1 GBSofort einsatzbereit: Alle Tarife auch als eSIM erhältlich und mit Zugang zum 5G-NetzNoch mehr Datenfreiheit in den CallYa-Tarifen: Ab dem 17. Oktober erhalten viele CallYa-Tarife von Vodafone noch mehr Highspeed-Datenvolumen. Sowohl Neukunden als auch Bestandskunden profitieren automatisch von dem Daten-Boost – ganz ohne Aufpreis. Alle Tarife sind auch in Verbindung mit einer eSIM erhältlich und bieten einen Zugang ins schnelle 5G-Netz von Vodafone.CallYa-TarifePrepaid-Tarife ohne Vertrag findenZur WebsiteCallYa-Tarife mit mehr DatenvolumenKunden, die mit wenig mobilem Datenvolumen sowie wenig Inklusiv-Minuten und SMS auskommen, erhalten im Tarif CallYa Start (monatlich 4,99 Euro) ein Gigabyte Datenvolumen und ab Oktober 100 Minuten oder SMS statt wie bisher 50 Minuten oder SMS. Im Tarif CallYa Allnet Flat S (monatlich 9,99 Euro) erhalten die Kunden mehr Daten. Alle vier Wochen gibt es künftig ein Datenvolumen von sechs statt vier Gigabyte fürs mobile Surfen. Auch in den Viel-Surfer-Tarifen CallYa Allnet Flat M und CallYa Allnet Flat L können Kunden jetzt noch mehr im 4G- und 5G-Netz surfen. Ab Oktober enthält der CallYa Allnet Flat M (monatlich 14,99 Euro) zehn statt bislang acht Gigabyte. Das Datenvolumen des CallYa Allnet Flat L (monatlich 19,99 Euro) erhöht sich ebenfalls um zwei Gigabyte auf nunmehr 18 Gigabyte. Ausreichend Datenvolumen, um künftig noch mehr Musik und Filme unterwegs zu streamen.Marcel de Groot, Geschäftsführer Privatkunden bei Vodafone: „CallYa steht für optimale Konditionen zu einem fairen Preis. Von unserem aktuellen Tarif-Upgrade profitiert jeder, ganz gleich ob Neu- oder Bestandskunde, ob Wenig-Nutzer oder Daten-Junkie. Diese Vorgehensweise ist ein fundamentaler Kern unserer CallYa-Strategie, an der wir auch in Zukunft festhalten.“Der Einsteiger-Tarif CallYa Classic (Pay as you Go) bleibt unverändert bestehen. Ebenso der Online-Tarif ‚CallYa Digital‘ mit 20 Gigabyte (monatlich 20 Euro) und der Tarif ‚CallYa Black‘ für Extrem-Surfer mit unlimitiertem Datenvolumen für 79,99 Euro. Auch der ‚CallYa Jahrestarif‘ mit 50 Gigabyte Datenvolumen für ein ganzes Jahr (einmalig 99,99 Euro) behält die bisherigen Konditionen.Noch mehr Datenvolumen in der GigaKombiWer bereits ein Festnetz- oder TV-Produkt von Vodafone nutzt, erhält in allen CallYa-Tarifen sogar ein zusätzliches Datenvolumen von einem Gigabyte pro Monat obendrauf. Im Tarif ‚CallYa Allnet Flat S‘ für monatlich 9,99 Euro steht Nutzern somit alle vier Wochen ein Datenvolumen von sieben Gigabyte zur Verfügung. Denn auch im Prepaid-Bereich profitieren Vodafone-Kunden von den Vorteilen der GigaKombi. Zusätzliche Datenvolumen können alle Kunden automatisch bekommen, die ihre Prepaid-Karte bei Vodafone als Mitglied des Haushalts registrieren lassen.Der Beitrag Vodafone wertet CallYa-Tarife für Neu- und Bestandskunden auf erschien zuerst auf Vodafone Newsroom. Weiter zum vollständigen Artikel bei Vodafone Group plc Zum vollständigen Artikel