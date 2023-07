Vodafone wertet GigaTV-Mediathek mit Inhalten von 3sat auf

Tausende Inhalte aus 3sat-Mediathek ab sofort auf Abruf auf GigaTV verfügbarVodafone stärkt sein TV-Angebot: Ab sofort sind auf GigaTV, der TV-Plattform von Vodafone, Tausende neue Titel aus dem Sendeprogramm von 3sat im Mediatheken-Bereich verfügbar. Rund 1.000 Titel stehen schon kostenlos zum Abruf bereit. Weitere folgen sukzessive – bis Anfang August soll das 3sat-Archiv bis zu 4.000 Titel umfassen.Bis zu 4.000 Titelsoll das 3sat-Archiv auf GigaTV umfassen.Die neue 3sat-Mediathek ermöglicht es den Nutzern der TV-Plattform von Vodafone, ihre Lieblingssendungen und -filme zu jeder Tages- und Nachtzeit anzusehen. Inhalte lassen sich pausieren, zurückspulen und zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen. Von den neuesten Filmen und Dokus bis hin zu den besten lokalen Produktionen und Kultur-Formaten – die Mediathek wird kontinuierlich aktualisiert und bietet stets ein vielfältiges und umfassendes Programmangebot. Verfügbar sind die 3sat-Inhalte ab sofort auf allen Plattformen – der Cable Box 1 und 2, der Net Box und der App von GigaTV sowie auf der Apple TV 4k Box. Übergreifend umfasst die Mediathek fast alle bekannten TV-Mediatheken.MEHR ZUM THEMAGigaTVStreaming-Dienst Apple TV+ nun auch für Vodafone-KundenGigaTVStreamingdienst RTL+ nun für Vodafone TV-Kunden als App verfügbarNeuigkeiten bei GigaTV zum Earth DaySwitch to green: Vodafone startet grüne MediathekKabel-TVUmstellung der TV-Frequenzen geht in die zweite RundeVodafone auf dem OMR-Festival 2023 Neue TV-Angebote, neue 5G-Technik und eine die Luft reinigende WandfarbeMit 5G in Echtzeit vom Wohnzimmer ins WohnzimmerVodafone und DAZN machen Fußball-Stars zu Couch-KommentatorenFunklöcher schließen, 5G ausbauen, Festnetz stärkenSo startet Vodafone ins Jahr 202324 Film-Highlights auf AbrufWeihnachtszauber auf GigaTVTV-Analyse zeigtBangen bis zum Ende – Zuschauerzahlen wenige Minuten vor dem WM-Aus am höchstenBlack Friday99 Film-Highlights zum Spitzenpreis auf GigaTVGigaTV neben 3sat mit zahlreichen Free-TV & Pay-TV-SendernFernsehen über Kabel, das steht für verlässliche Technik, stabile Bild- und Tonqualität und eine breite Programm-Vielfalt. Vodafone bietet seinen Kunden über die TV- und Entertainment-Plattform GigaTV Zugang zu zahlreichen Free-TV- und Pay-TV-Sendern und eine besonders große Mediatheken-Auswahl. Viele dieser Programme werden in HD-Qualität ausgestrahlt. Zudem liefert das Kabel mit einer Internet-Geschwindigkeit von bis zu 1.000 Mbit/s die perfekte Grundlage, um die Inhalte der Streaming-Anbieter ruckelfrei abzurufen.Der Beitrag Vodafone wertet GigaTV-Mediathek mit Inhalten von 3sat auf erschien zuerst auf Vodafone Newsroom.