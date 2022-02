Vodafone wirbt für Zusammengehen von Funkturm-Geschäft mit Telekom

Eine Kombination der Funkturm-Geschäfte beider Konzerne wäre ideal, sagte Vodafone-Chef Nick Read am Mittwoch. Für die im vergangenen März an die Börse gegangene Vodafone-Funkturm-Tochter Vantage Towers sei eine Fusion der nächste Schritt. Insgesamt sei sein Konzern mit mehreren Parteien in mehreren Märkten in Gespräche über Transaktionen. Spanien, Italien, Portugal und der britische Markt könnten von einer Konsolidierung profitieren.

Die Deutsche Telekom sucht ihrerseits seit Monaten nach einem Partner für die Deutsche Funkturm, die auf über 40.000 Standorte in Deutschland und Österreich kommt. Als potenzielle Käufer oder Partner für die Telekom-Tochter werden die Vodafone-Funkturmtochter Vantage Towers wie auch Europas Branchenprimus Cellnex gehandelt. Er habe immer gesagt, dass für den Telekomkonzern eine Trennung vom Funkturmgeschäft sinnvoll wäre, hatte Telekom-Chef Timotheus Höttges erst im November gesagt. Er werde allerdings keine schlechten Deals machen.

London (Reuters)