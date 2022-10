Vodafones Bauplan für Glasfaser Deutschland

Vodafone und Altice schmieden größte Glasfaser-Allianz der RepublikPhilippe Rogge: „Bauen bis zu 7 Millionen neue Glasfaser-Anschlüsse für Deutschland“7 Milliarden Euro schwer: Gemeinsames Joint Venture soll 2023 an den Start gehenBis zu 10 Gbit: Kabel-Glasfasernetz wird mit klaren Aufrüstplänen weiter hochgerüstetVodafone macht seine Netze künftig noch stärker und größer. Im Kabel-Glasfasernetz, dem größten Gigabit-Netz der Republik, verfolgen die Düsseldorfer klare Aufrüstpläne: Sie ziehen Glasfaserleitungen im Netz immer näher zum Kunden, erhöhen die Anzahl der Glafaser-Knotenpunkte und optimieren vorhandenes Spektrum für höhere Upload-Geschwindigkeiten. Zugleich bereiten sie den Weg für neue Technologien: So könnten zum Beispiel neue DOCSIS Entwicklungsstufen in kommenden Jahren Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gigabit in Kabel-Glasfasernetzen ermöglichen.Neben dieser Netzaufrüstung treibt Vodafone jetzt auch den Glasfaser-Ausbau bis in die heimischen vier Wände noch stärker voran: Der Telekommunikationskonzern verkündet heute ein Milliarden-Projekt für schnelles Internet. Gemeinsam mit Altice schmiedet Vodafone die größte Glasfaser-Allianz Deutschlands. Das Ziel: Rund sieben Millionen neue Glasfaser-Anschlüsse in den kommenden sechs Jahren. Rund 20% davon entstehen dort, wo kein eigenes Vodafone Netz verfügbar ist. Die Glasfaser-Leitungen sollen nach modernstem Standard bis in die heimischen vier Wände verbaut werden (FTTH). Dafür wird das künftige Joint Venture bis zu 7 Milliarden Euro in Glasfaser-Deutschland investieren. Die größte Glasfaser-Allianz wird ein Gemeinschaftsunternehmen, zu gleichen Teilen im Besitz von Vodafone und Altice. Schon im Frühjahr 2023 soll es offiziell losgehen – unter Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörden und Gremien.„Wir starten die größte Glasfaser-Allianz der Republik. Gemeinsam mit unserem starken Partner Altice bringen wir noch mehr Netz aufs Land und in die Metropolen“, sagt Vodafone Deutschland CEO Philippe Rogge. „So schaffen wir bis zu 7 Millionen neue Glasfaser-Anschlüssen für Deutschland – und bringen Gigabit-Geschwindigkeit auch in zahlreiche Haushalte, wo bislang noch kein eigenes Vodafone Netz verfügbar ist“Wir starten Deutschlands größte Glasfaser-AllianzPhilippe RoggePhilippe RoggeSchon heute betreibt Vodafone das größte Gigabit-Netz Deutschlands. 24 Millionen Haushalte können über die Kabel-Glasfaser-Infrastruktur bereits mit 1.000 Megabit pro Sekunde im Netz surfen. Das Vorhaben der Glasfaser-Allianz wird das Gigabit-Netz noch einmal deutlich vergrößern: 20% aller neuen Glasfaser-Anschlüsse entstehen in Regionen, in denen noch kein Gigabit-Anschluss von Vodafone verfügbar ist. 80% der neuen Glasfaser Anschlüsse werden entlang der bestehenden Kabel-Glasfaser-Infrastruktur gebaut. Dabei sendet die Glasfaser-Allianz ein klares Zeichen: Die neuen Glasfaser-Leitungen sollen neben Vodafone perspektivisch auch allen anderen Anbietern zur Verfügung stehen.Hier geht’s zur globalen Meldung der Vodafone-Gruppe mit weiteren Ecktdaten zum Projekt.ERRORDer Beitrag Vodafones Bauplan für Glasfaser Deutschland erschien zuerst auf Vodafone Newsroom.