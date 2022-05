Vodafones Eltern-Policy gewinnt Diversity Dad Award

Ausgezeichnet: Vertreter des Vodafone Väter-Netzwerks nimmt Dad Award in Berlin entgegenEltern-Policy: Vodafone reduziert finanzielle Lücke zwischen Gehalt und ElterngeldWeltweit: Eltern-Policy in allen Ländern mit VodafoneFür mehr Vereinbarkeit von Beruf und Familie – dafür setzt sich Vodafone seit Jahren ein und seit über einem Jahr auch mit der Elternpolicy . Das breite Angebot reicht von eigenen Kitas, Netzwerken für Mütter und Väter bis hin zu Ferienbetreuungen im Sommer. Um darüber hinaus die Elternzeit für mehr Väter attraktiver zu machen, mindert die Eltern-Policy bei Vodafone die finanzielle Lücke zwischen Gehalt und Elterngeld aus. Für diese Eltern-Policy wurde Vodafone nun mit dem Impact Of Diversity Award des Frauen-Karriere-Index in der Kategorie Diversity Dad ausgezeichnet, der am 05. Mai in Berlin verliehen wurde. „Eine große Ehre, vor allem aber Ansporn, dass wir uns weiterhin für mehr Gleichberechtigung im Job und bei der Kinderbetreuung einsetzen“, freut sich Erdmute Thalmann, Diversity Managerin bei Vodafone Deutschland.Vodafone ist mit der Eltern-Policy Trendsetter, wenn es um Vereinbarkeit von Beruf und Familie geht. Die Policy bietet Vätern die Möglichkeit, den Job und Kinderzeit besser unter einen Hut bringen zu können. Vodafone hat als erstes Unternehmen eine solche Regelung für leibliche, Pflege- und Adoptiv-Eltern eingeführt, welche weltweit für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gilt. Väter oder Mütter bzw. Adoptiv-Elternteile bekommen für 16 Wochen einen finanziellen Zuschuss zum Elterngeld innerhalb der ersten 14 Lebensmonate des Kindes, bzw. innerhalb der ersten 14 Monate nach einer Adoption. Nach Rückkehr aus der Elternzeit oder dem Mutterschutz können Mitarbeitende die Arbeitszeit um bis zu 25 Prozent für maximal sechs Monate bei vollem Gehaltsausgleich reduzieren. „Ein tolles Angebot, das nicht nur uns im Väter-Netzwerk begeistert. Eltern können gleichermaßen davon profitieren – denn die finanzielle Unterstützung hilft der ganzen Familie: Vater, Mutter und Kind“, freut sich Holger Janosch, der den Award stellvertretend für Vodafone in Berlin entgegengenommen hat. Seit 2014 arbeitet der Digitalkonzern auch eng mit dem Väter-Netzwerk conpadres zusammen, welches Väter dabei unterstützt, ihre Rolle als Mitarbeiter, als Partner und als Papa neu zu entdecken.Impact of Diversity AwardDer Award für Diversity-Engagierte wird insgesamt in 14 Kategorien wie z. B. ‚Contribution to LGBTIQ+‘, ‚Diversity Dad Award‘ und ‚Inclusive Workplace‘ verliehen. Ausgezeichnet werden herausragende Persönlichkeiten, Initiativen und Unternehmen, die sich für mehr Vielfalt in der deutschen Wirtschaft und Gesellschaft einsetzen. Für die 14 verschiedenen Auszeichnungen sind in diesem Jahr rund 200 qualifizierte Einreichungen an den Start gegangen. Für faire Chancen im Titelrennen sorgt eine Kombination aus Public und Jury Voting. Bevor eine Jury aus 48 Expertinnen und Experten aus Industrie, Universitäten, Unternehmen, Verbänden und Initiativen die Sieger kürt, schafft das Onlinevoting Klarheit, welche Einreichungen ganz genau von der Jury unter die Lupe genommen werden.Der Beitrag Vodafones Eltern-Policy gewinnt Diversity Dad Award erschien zuerst auf Vodafone Newsroom.