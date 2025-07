voest-Aktie im Minus: voestalpine hofft im Zollstreit auf Quotenregelung

Hier soll der Zollsatz nach wie vor bei 50 Prozent liegen. Allerdings steht eine Quotenregelung im Raum. Und darauf hofft auch die voestalpine . "Details über eine neue Quotenregelung sind uns nicht bekannt und erst danach können wir eine Einschätzung treffen", sagte Konzernsprecher Peter Felsbach am Montag zur APA.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen habe in einem Statement der Europäischen Kommission gestern Abend angekündigt, dass es eine Quotenregelung für die Stahlindustrie geben soll, so Felsbach. Bereits vor den neuen Zollankündigungen habe es ein solches Quotensystem gegeben.

"Es ist vollkommen unklar, was jetzt kommt - wir können jetzt nicht herumspekulieren", erklärte der Konzernsprecher. "Diese Quotenregelung ist angekündigt, aber wir kennen keine Details und können nicht sagen, was die Auswirkungen sind." voestalpine-Konzernchef Herbert Eibensteiner werde daher erst nächste Woche bei der Vorlage der Quartalszahlen dazu Stellung nehmen. Die Ergebnisse des ersten Quartals im Geschäftsjahr 2025/26 (per Ende März) werden am 6. August bekanntgegeben.

