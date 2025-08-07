voestalpine-Ajtie höher: Deutsche Bank erhöht Kursziel von 34 auf 35 Euro

Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen voestalpine leicht von 34 auf 35 Euro angehoben.

Die Kaufempfehlung "Buy" wurde vom zuständigen Experten Bastian Synagowitz nach den jüngsten Quartalszahlen des Stahlkonzerns bestätigt. Im abgelaufenen Jahresviertel überraschte vor allem der freie Cashflow deutlich positiv, hieß es.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Deutsche Bank-Analysten 2,32 Euro für 2025/26, sowie 3,49 bzw. 4,16 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,60 Euro für 2025/26, sowie 0,70 bzw. 0,80 Euro für 2026/27 bzw. 2027/28.

Am Donnerstagvormittag notierten die voestalpine-Titel an der Wiener Börse mit einem Plus von 2,17 Prozent bei 25,38 Euro.

