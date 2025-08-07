voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
|Analystenstimme
|
07.08.2025 12:00:00
voestalpine-Ajtie höher: Deutsche Bank erhöht Kursziel von 34 auf 35 Euro
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Deutsche Bank-Analysten 2,32 Euro für 2025/26, sowie 3,49 bzw. 4,16 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,60 Euro für 2025/26, sowie 0,70 bzw. 0,80 Euro für 2026/27 bzw. 2027/28.
Am Donnerstagvormittag notierten die voestalpine-Titel an der Wiener Börse mit einem Plus von 2,17 Prozent bei 25,38 Euro.
Analysierendes Institut Deutsche Bank Research
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ste/spa
ISIN AT0000937503 WEB http://www.voestalpine.com
Analysen zu voestalpine AGmehr Analysen
|10:40
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|13.06.25
|voestalpine accumulate
|Erste Group Bank
|05.06.25
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|14.04.25
|voestalpine buy
|Deutsche Bank AG
|28.11.24
|voestalpine accumulate
|Erste Group Bank
|10:40
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|13.06.25
|voestalpine accumulate
|Erste Group Bank
|05.06.25
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|14.04.25
|voestalpine buy
|Deutsche Bank AG
|28.11.24
|voestalpine accumulate
|Erste Group Bank
|10:40
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|05.06.25
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|14.04.25
|voestalpine buy
|Deutsche Bank AG
|28.11.24
|voestalpine accumulate
|Erste Group Bank
|14.11.24
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|12.12.22
|voestalpine Kauf
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.22
|voestalpine verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.07.22
|voestalpine verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.03.22
|voestalpine verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.10.21
|voestalpine Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.10.23
|voestalpine Neutral
|UBS AG
|13.06.23
|voestalpine accumulate
|Erste Group Bank
|10.11.22
|voestalpine neutral
|Deutsche Bank AG
|14.07.22
|voestalpine neutral
|Deutsche Bank AG
|09.06.22
|voestalpine neutral
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|voestalpine AG
|26,08
|4,99%
