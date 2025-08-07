voestalpine Aktie

voestalpine

WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503

Analystenstimme 07.08.2025 12:00:00

voestalpine-Ajtie höher: Deutsche Bank erhöht Kursziel von 34 auf 35 Euro

voestalpine-Ajtie höher: Deutsche Bank erhöht Kursziel von 34 auf 35 Euro

Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen voestalpine leicht von 34 auf 35 Euro angehoben.

Die Kaufempfehlung "Buy" wurde vom zuständigen Experten Bastian Synagowitz nach den jüngsten Quartalszahlen des Stahlkonzerns bestätigt. Im abgelaufenen Jahresviertel überraschte vor allem der freie Cashflow deutlich positiv, hieß es.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Deutsche Bank-Analysten 2,32 Euro für 2025/26, sowie 3,49 bzw. 4,16 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,60 Euro für 2025/26, sowie 0,70 bzw. 0,80 Euro für 2026/27 bzw. 2027/28.

Am Donnerstagvormittag notierten die voestalpine-Titel an der Wiener Börse mit einem Plus von 2,17 Prozent bei 25,38 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ste/spa

ISIN AT0000937503 WEB http://www.voestalpine.com



