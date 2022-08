voestalpine-Aktie dennoch fester: Raiffeisen reduziert voestalpine-Kursziel von 41 auf 33 Euro

Die "Buy"-Bewertung wurde in der am Vortag erschienenen Analyse von Markus Remis beibehalten.

Der Experte hat seine Schätzung für den Gewinn vor Steuern und Abschreibungen (EBITDA) für das Geschäftsjahr 2022/23 auf 2,1 Mrd. Euro angehoben. Für die beiden Folgejahre wurden die Prognosen allerdings auf 1,65 Mrd. und 1,71 Mrd. Euro gekürzt. Der Grund dafür seien das schwierigere makroökonomische Umfeld und ein etwas vorsichtigerer Ausblick auf gewisse Endmärkte.

Der erwartete Gewinn rechtfertige einen höheren Aktienkurs, schrieb Remis weiter. Der derzeitige Unterschied zwischen dem Kursziel und dem Aktienkurs sei in erster Linie auf Unsicherheiten wegen der Gaslieferungen aus Russland zurückzuführen. Dieses Thema könnte sich noch für eine längere Zeit auf den Kurs auswirken und zudem würde ein kompletter Lieferstopp die Aktie weiter unter Druck setzen.

Am Mittwoch zu Mittag wurde der voestalpine-Titel an der Wiener Börse mit einem Plus von 1,49 Prozent bei 21,86 Euro gehandelt.

