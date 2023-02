voestalpine-Aktie dennoch freundlich: Wiener Privatbank stuft voestalpine ab

Die Analysten der Wiener Privatbank haben ihr Anlagevotum für die Aktien der voestalpine in Reaktion auf kürzlich vorgelegte Quartalsergebnisse von "Kaufen" auf "Halten" gesenkt.

Der errechnete faire Wert für die Papiere wurde gleichzeitig von 30,8 auf 35,6 Euro angehoben. Die Anfang Februar veröffentlichten Zahlen zum dritten Quartal lagen etwas über den Erwartungen des Instituts, schreibt Analyst Nicolas Kneip in einer aktuellen Studie.

Die Schätzungen für das laufende Geschäftsjahr und die Folgejahre wurden "aufgrund der robusten Nachfrage in zahlreichen Segmenten" nach oben angepasst. Die Experten der Wiener Privatbank sind überzeugt, dass es zu einem "soft landing" der globalen Wirtschaft kommen wird und "dementsprechend auch die Ergebnisse von voestalpine aus historischer Sicht auf einem ansprechenden Niveau bleiben sollten", heißt es. Allerdings werde das Unternehmen die Rekordergebnisse des laufenden Jahres in nächster Zukunft nicht wiederholen könne, so die Analysten weiter.

"Nachdem die voestalpine Aktie seit Oktober 2022 um 96 Prozent zulegen konnte, sind wir der Ansicht, dass das Aufwärtspotenzial aus derzeitiger Sicht nur noch limitiert ist", erklärt Analyst Kneip die Rating-Abstufung. Die markante Unterbewertung des Unternehmens sei Geschichte, so der Experte.

Für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 der voestalpine erwarten die Analysten der Wiener Privatbank nun einen Gewinn von 6,23 Euro je Aktie. Die Prognosen für die beiden Folgejahre liegen bei 2,70 (2023/24) und 3,16 (2024/25) Euro je Aktie. Die Dividendenschätzungen der Analysten liegen bei 1,50 (2022/23), sowie 1,20 (2023/24) und 1,30 (2024/25) Euro je Aktie.

Am Freitag notieren die voestalpine-Aktien an der Wiener Börse zeitweise mit einem Plus von 0,12 Prozent auf 34,36 Euro.

Analysierendes Institut Wiener Privatbank

