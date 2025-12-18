voestalpine-Aktie dennoch in Rot: Erste Group erhöht Kursziel

Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktie der voestalpine von 26,5 auf 39,5 Euro erhöht.

Die Kurszielerhöhung spiegle höhere Gewinnprognosen und niedrigere Annahmen für die Risikokosten des Stahlkonzerns wieder, so die Experten. Nach der zuletzt starken Performance der voestalpine -Aktie sehen die Experten die Titel nun aber weniger attraktiv bewertet an und senken ihre Empfehlung von "accumulate" auf "hold".

An der Wiener Börsen notierten voestalpine-Aktien letztlich mit einem Minus von 0,26 Prozent bei 38,38 Euro.

Während die Analysten ihre Ergebnisprognosen für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 nur leicht adaptiert haben, wurden die Schätzungen für die beiden Folgejahre deutlich um 3,9 bzw. 10,8 Prozent erhöht. Untermauert werden die Schätzungen von der guten Nachfrage aus dem Bahn- und Luftfahrtsektor und einem neuen EU-Regelwerk, dass grüne Stahlproduktion fördert.

Für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 der voestalpine prognostizieren die Erste-Analysten einen Gewinn von 2,45 Euro je Aktie. Die Prognosen für die Folgejahre wurden auf 3,62 (2026/27) bzw. 4,26 (2027/28) Euro erhöht. Die Dividende wird für heuer mit 0,80 Euro und für die beiden Folgejahre mit 0,90 bzw. 1,00 Euro je Titel erwartet.

