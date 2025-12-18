voestalpine Aktie
voestalpine-Aktie dennoch in Rot: Erste Group erhöht Kursziel
An der Wiener Börsen notierten voestalpine-Aktien letztlich mit einem Minus von 0,26 Prozent bei 38,38 Euro.
Während die Analysten ihre Ergebnisprognosen für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 nur leicht adaptiert haben, wurden die Schätzungen für die beiden Folgejahre deutlich um 3,9 bzw. 10,8 Prozent erhöht. Untermauert werden die Schätzungen von der guten Nachfrage aus dem Bahn- und Luftfahrtsektor und einem neuen EU-Regelwerk, dass grüne Stahlproduktion fördert.
Für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 der voestalpine prognostizieren die Erste-Analysten einen Gewinn von 2,45 Euro je Aktie. Die Prognosen für die Folgejahre wurden auf 3,62 (2026/27) bzw. 4,26 (2027/28) Euro erhöht. Die Dividende wird für heuer mit 0,80 Euro und für die beiden Folgejahre mit 0,90 bzw. 1,00 Euro je Titel erwartet.
