voestalpine-Aktie dennoch in Rot: voestalpine steigert Umsatz und Gewinn kräftig - sieht sich für Energiekrise gerüstet

Die Speicher sind gefüllt. "Wir haben jetzt unser Einspeicherziel von 1,5 Terawattstunden erreicht und denken, dass das eine sehr gute Vorbereitung für eine Krise bedeutet - drei Monate Vollproduktion erachten wir im Moment für eine sehr gute Voraussetzung für das restliche Geschäftsjahr", betonte CEO Herbert Eibensteiner am Donnerstag.

Nach zuletzt noch Rekordgewinnen trotz Coronakrise und Ukraine-Kriegs rechnet die voestalpine für den weiteren Jahresverlauf mit einer "deutlichen Abkühlung" der Konjunktur und somit auch des Geschäftsverlaufs. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) dürfte mit voraussichtlich 2 Mrd. Euro unter dem Vorjahreswert (2,3 Mrd. Euro) zu liegen kommen, erwartet das Management.

Diese vorsichtige Guidance setzt voraus, dass Europa weiterhin ausreichend mit Erdgas versorgt wird "und auch zusätzlichen, derzeit kaum quantifizierbaren, Risiken - Konjunkturentwicklung, Störungen der Lieferketten, Kundenbedarfs-, Rohstoff- und Energiekostenentwicklung - weiterhin beherrschbar bleiben".

Im ersten Quartal 2022/23 (April bis Juni) hat das Unternehmen trotz massiv gestiegener Energiepreise, internationaler Lieferengpässe und anhaltender Einschränkungen in der Logistik mit einem mehr als verdoppelten Gewinn nach Steuern von 615 Mio. Euro noch das "historisch beste Quartalsergebnis erwirtschaftet und damit an das letzte Geschäftsjahr angeknüpft", in dem das "bisher beste Konzernergebnis" erzielt worden war. 2021/22 waren unter dem Strich 1,3 Mrd. Euro Gewinn geblieben, nach nur 31,7 Mio. Euro im Jahr davor.

Mit der nunmehr gebunkerten Gasmenge, die für ein Vierteljahr Produktion unter Vollauslastung reicht, sieht sich der Konzernchef für "ein Worst-Case-Szenario, einen Gasstopp" aus Russland gewappnet. Das würde bedeuten, dass wir in dieser Zeit einen eingeschränkten Bedarf haben, wir könnten Kunden noch beliefern und Anlagen runterfahren ohne Beschädigungen zu haben", umriss Eibensteiner in einer Telefonkonferenz mit Journalisten die Lage bei einem kompletten Lieferstopp von russischem Gas. Aufträge könnten also noch abgearbeitet und die betroffenen Produktionsbereiche kontrolliert heruntergefahren werden.

Die Voest, die für die Herstellung ihrer Produkte überdurchschnittlich viel Energie benötigt, ist dabei auf Gas angewiesen. "Gas ist für uns Prozessgas - das ist schwer zu ersetzen, das ist ja auch der Grund, warum wir eingespeichert haben", erklärte Eibensteiner. "Gleichzeitig haben wir uns Gas von nicht-russischen Quellen gesichert, um sicherzustellen, dass wir nicht zu 100 Prozent von russischem Gas abhängig sind."

Für den konzerneigenen Gasvorrat wurden bereits andere Quellen angezapft. Der Konzern bezieht dem CEO zufolge Flüssiggas (LNG, Liquid Natural Gas) aus Terminals in Südeuropa sowie Gas aus nordafrikanischen Quellen. Wieviel Prozent des Bedarfs nun bereits nicht-russischer Herkunft sind, wollte der Konzernchef nicht beziffern - es sei aber "schon eine wesentliche Menge". Die voestalpine-Aktie gab am Donnerstag in Wien schlussendlich um 4,11 Prozent auf 21,00 Euro nach.

