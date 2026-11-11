voestalpine-Aktie deutlich tiefer: Gewinn steigt kräftig – Konzern senkt Jahresprognose

Dank positiver Einmaleffekte in Höhe von rund 100 Mio. Euro legte das Ergebnis nach Steuern gegenüber der Vorjahresperiode um 46 Prozent auf 290 Mio. Euro zu, wie das Unternehmen bekanntgab. Der Umsatz verharrte mit 7,7 Mrd. Euro auf Vorjahresniveau. Für die 150 Kündigungen in Kindberg (Steiermark) wird ein Sozialplan gearbeitet.

Auf die Ergebnisentwicklung des ersten Halbjahres ausgewirkt haben sich den Konzernangaben zufolge Kostensenkungs- und Effizienzsteigerungsprogramme sowie Einmaleffekte, darunter insbesondere der Verkauf von Böhler Profil. Gut lief es in den Segmenten Bahnsysteme, Luftfahrt und Lagertechnik. Auch der Flachstahlbereich weise eine sehr gute Profitabilität auf, betonte Konzernchef Herbert Eibensteiner am Mittwoch in einer Pressekonferenz. Umstrukturiert wird etwa in den Bereichen High Performance Metals und Automotive.

"Unser Fokus lag weiter auf der Reorganisation renditeschwacher Geschäftsbereiche sowie auf der Umsetzung gezielter internationaler Wachstumsprojekte", hatte Eibensteiner bei der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen in der Früh mitgeteilt. Jedoch dämpften insbesondere der andauernde Krieg im Mittleren Osten und die dadurch stark gestiegenen Energie- und Logistikkosten das Ergebnispotenzial für das zweite Halbjahr. Energieprojekte in der Krisenregion würden weiter verschoben. Weiters wirken sich zusätzliche US-Zölle aus.

Prognose für 2026/27 gekappt

"Wir senken daher das obere Ende unserer EBITDA-Prognose von 1,85 auf 1,7 Mrd. Euro", erklärte der CEO. Wegen der "robusten Konzernstrategie" und der "starken finanziellen Basis" blicke der Konzern dennoch positiv in die Zukunft. "Daher bleibt das untere Ende des Ausblicks mit 1,6 Mrd. Euro unverändert", so der CEO.

Dies entspreche einem erwarteten EBIT in einer Bandbreite von 830 bis 930 Mio. Euro. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 waren ein Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 1,5 Mrd. Euro und ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 724 Mio. Euro erzielt worden.

Niedrigwasser auf der Donau

Auch nach dem trockenen und heißen Sommer kämpft der Konzern noch mit logistischen Herausforderungen wegen des anhaltenden Niedrigwassers auf der Donau. "Wir haben Engpässe in der Schifffahrt und auch im Bahnverkehr - wir können Produkte teilweise nicht ausliefern", berichtete Eibensteiner. Im Stahlbereich habe die voestalpine "nicht alles ausliefern können, wo wir die Donau benötigt hätten", bekräftigte Finanzvorstand Gerald Mayer.

"Natürlich reagieren wir darauf und versuchen auf die Bahn zu verlagern", fügte er hinzu. In Linz werde ein Volumen von 17 Mio. Tonnen in das und aus dem Werk bewegt. "Und 1,7 Mio. Tonnen gehen über den Wasserweg - 10 Prozent ist die Abhängigkeit vom Wasser - sie war einmal doppelt so hoch", relativierte der CFO. Der Wasserstand der Donau sei "nach wie vor niedrig".

Weitere Kündigungen in Kindberg

Den Personalstand hat die voestalpine im ersten Geschäftshalbjahr um 2 Prozent auf weltweit 48.619 (Vollzeitäquivalente) gekürzt - knapp 1.000 Stellen fielen weg. Erst diese Woche wurde bekanntgegeben, dass am steirischen Standort Kindberg, an dem Nahtlosrohre für die Öl- und Gasindustrie hergestellt werden, weitere 150 Beschäftigte in der Produktion bis März 2027 ihren Job verlieren. Derzeit umfasst die Belegschaft dort rund 950 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Vor einem Jahr waren es noch 1.070.

"Die voestalpine Tubulars am Standort Kindberg ist massiv von US-Zöllen betroffen und mit einem Zollaufschlag von über 100 Prozent konfrontiert", erklärte Eibensteiner in der heutigen Pressekonferenz. Wie zu Beginn der Woche bekannt wurde, brummt die USA dem Unternehmen für die in der Steiermark hergestellten Nahtlosrohre neben dem seit 2025 bestehenden Zoll auf Stahl und Aluminium von 50 Prozent weitere 57,38 Prozent auf - was in Summe 107,38 Prozent bedeute. Das US-Handelsministerium wirft der Voest Preisdumping vor.

Zollbelastung mehr als verdoppelt

Dafür hat das Handelsministerium vergangene Woche - vorläufige - Antidumping-Zölle in Höhe von 47,21 Prozent veröffentlicht, die ab sofort gültig sind, wie Konzernsprecher Peter Felsbach auf APA-Anfrage erklärte. Hinzu kommen 10,17 Prozent Zoll als Ausgleich für staatliche Subventionen (vor allem die CO2-Gratiszertifikate der EU betreffend) - gültig seit September 2026. Das macht in Summe neue Zölle in Höhe von 57,38 Prozent.

Der Konzern müsse die Produktion in Kindberg daher "an die Bedarfe anpassen" und die Belegschaft reduzieren, sagte Eibensteiner am Mittwoch. Ob es noch ein weiteres Mal zu einem Personalabbau kommt, ist ungewiss: "Ausschließen kann man nichts, das ist jetzt einmal der Stand, den wir kommuniziert haben", sagte Felsbach.

Die potenzielle Gesamtbelastung der drei US-Handelsschutzmaßnahmen beträgt bis zu 107,38 Prozent, wobei der Antidumping-Zoll und Ausgleichszoll für Subventionen derzeit noch vorläufig sind. Die endgültige Entscheidung für Letzteren werde bis zum 12. Jänner 2027 und die endgültige Antidumping-Entscheidung bis zum 22. März 2027 erwartet, sofern es zu keinen Verschiebungen komme, sagte Felsbach zur APA. Die voestalpine will sich jedenfalls wehren: Der Konzern werde die vorläufigen Feststellungen prüfen und im Rahmen der zur Verfügung stehenden rechtlichen Möglichkeiten entsprechend dagegen vorgehen.

Sozialplan bis Ende November

Bis Ende November werde für die in Kindberg vom Stellenabbau Betroffenen gemeinsam mit dem Betriebsrat ein Sozialplan ausgearbeitet. Die Gespräche sollen bereits laufen. "Klarerweise, wenn es Bedarfe in anderen voestalpine-Werken gibt, wird darüber diskutiert", sagte der Konzernchef dazu. "Das ist eigentlich immer wieder passiert, dass wir Mitarbeiter in andere Bereiche haben überstellen können", stellte er in Aussicht.

Auch der steirische Wirtschaftslandesrat Willibald Ehrenhöfer (ÖVP) sieht einen Hoffnungsschimmer für die Betroffenen: Für diese Mitarbeiter gebe es eine Möglichkeit, in bestimmten Stiftungsthemen unterzukommen. "Wir haben Stiftungskonstrukte, wo wir für schnelle, kurzfristige Arbeitslosigkeit vorsorgen können." Und gleichzeitig gebe es auch innerhalb der voestalpine Möglichkeiten, andere Jobs zu finden, betonte der Landesrat.

USA bereitet Probleme

Insgesamt werde die USA für den Konzern der zweitwichtigste Markt nach Europa bleiben, betonte der Konzernchef. Freilich auf niedrigerem Niveau: Finanzvorstand Mayer geht aus derzeitiger Sicht davon aus, 15 bis 20 Prozent an Absatzmenge in Richtung USA zu verlieren. "Die voestalpine wird mit 80 Prozent des Volumens auskommen müssen."

Das Ergebnis der US-Midterm-Elections, das den amtierenden Präsidenten und Urheber der erratischen Zollpolitik Donald Trump abstrafte, dürfte jedenfalls zunächst keine Entspannung an der Zollfront bringen. Es gebe "keine Indikationen, dass sich das ändert", räumte Eibensteiner ein.

Doch auch in den USA selbst hat die Voest mit ihrer Produktion Probleme. "In den USA herrscht Knappheit an Stahl - das hat zu Unterauslastung in unseren Werken geführt", berichtete Mayer. Gleichzeitig begrüßte der CEO die EU-Safeguard-Maßnahmen, die den Stahl in Europa absichern. Auch die Europäische Union habe Zölle eingehoben und im Jänner den CO2-Ausgleich in ihrem Zollsystem implementiert.

Grüne Stahlproduktion startet 2027

Die Umstellung auf eine klimafreundlichere Stahlproduktion im Rahmen des Transformationsprogramms greentec steel läuft. Im ersten Halbjahr 2027 sollen in einem ersten Schritt die Elektrolichtbogenöfen (EAFs) in Linz und Donawitz in Betrieb gehen und Hochöfen ersetzen. Beide Projekte seien zeitlich und budgetär im Plan.

In Österreich habe die voestalpine in den vergangenen zehn Jahren über 6 Mrd. Euro investiert. "Wir investieren auch weiterhin, nämlich in greentec steel, die Ablöse von Hochöfen durch Elektroofentechnologie", betonte der Konzernchef. "In einem ersten Schritt investieren wir 1,5 Mrd. Euro", sagte der CEO.

Die Umstellung auf grünen Stahl soll zunächst eine Verringerung der CO2-Emissionen um 30 Prozent bedeuten. "Das sind rund 5 Prozent der österreichischen CO2-Emissionen, also wirklich das größte Klimaprojekt hier in Österreich", merkte Eibensteiner an. Im neuen Jahr werde mit dem Hochfahren und Inbetriebnehmen begonnen. "Wir sind in der Endmontage."

Die Aktie von voestalpine verlor in Wien letztlich 7,65 Prozent auf 38,38 Euro.