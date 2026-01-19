voestalpine Aktie

voestalpine für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Analystenupdate 19.01.2026 09:40:00

voestalpine-Aktie etwas höher: Barclays hebt Kursziel deutlich auf 44 Euro an

voestalpine-Aktie etwas höher: Barclays hebt Kursziel deutlich auf 44 Euro an

Die britische Großbank Barclays bleibt optimistisch, erhöht das Kursziel klar und bestätigt ihre Kaufempfehlung.

Die Analysten der britischen Großbank Barclays haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen voestalpine von 35,0 Euro auf 44,0 Euro angehoben. Die Anlageempfehlung des Analystenteams um Tom Zhang lautet auf "Overweight".

Die Barclays-Epxerten erwarten "ein weiteres solides Quartal, jedoch mit einem sequenziellen Rückgang gegenüber dem Vorquartal trotz besserer Saisonalität. Im Stahlbereich gehen wir davon aus, dass die besseren Absatzmengen durch höhere Rohstoffkosten (insbesondere Kokskohle) mehr als ausgeglichen werden - mit begrenzten Vertragspreisanpassungen im Dezemberquartal."

Beim Gewinn je Aktie (adjusted) erwarten die Barclays-Analysten 2,58 Euro für das Geschäftsjahr 2025/26 und 3,83 Euro für 26/27 sowie 4,27 Euro für 27/28. Die Dividenden sollen sich für 2025/26 auf 0,80 Euro pro Wertpapier sowie 1,10 Euro für 26/27 und 1,30 Euro für 27/28 belaufen.

Zum Vergleich: Am Freitag standen die voestalpine-Aktien an der Wiener Börse mit Handelsende bei 38,76 Euro.

Im Heimathandel legt die voestalpine-Aktie zeitweise 0,10 Prozent auf 38,80 Euro zu.

rst/ger

APA

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

voestalpine-Aktie in Grün: Stahlwerk stand wegen Kabelbrands still

Bildquelle: voestalpine AG

Nachrichten zu voestalpine AG

mehr Nachrichten

Analysen zu voestalpine AG

mehr Analysen
09:17 voestalpine kaufen Barclays Capital
18.12.25 voestalpine Hold Erste Group Bank
26.11.25 voestalpine kaufen Deutsche Bank AG
24.11.25 voestalpine kaufen Barclays Capital
17.11.25 voestalpine Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

voestalpine AG 39,08 0,83% voestalpine AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Trump mit Zolldrohungen im Grönland-Konflikt: ATX tiefrot -- DAX knapp über 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt weisen am Montag rote Vorzeichen aus. Zum Wochenstart geht es an den Märkten in Fernost größtenteils abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen