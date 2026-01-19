voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
|Analystenupdate
|
19.01.2026 09:40:00
voestalpine-Aktie etwas höher: Barclays hebt Kursziel deutlich auf 44 Euro an
Die Barclays-Epxerten erwarten "ein weiteres solides Quartal, jedoch mit einem sequenziellen Rückgang gegenüber dem Vorquartal trotz besserer Saisonalität. Im Stahlbereich gehen wir davon aus, dass die besseren Absatzmengen durch höhere Rohstoffkosten (insbesondere Kokskohle) mehr als ausgeglichen werden - mit begrenzten Vertragspreisanpassungen im Dezemberquartal."
Beim Gewinn je Aktie (adjusted) erwarten die Barclays-Analysten 2,58 Euro für das Geschäftsjahr 2025/26 und 3,83 Euro für 26/27 sowie 4,27 Euro für 27/28. Die Dividenden sollen sich für 2025/26 auf 0,80 Euro pro Wertpapier sowie 1,10 Euro für 26/27 und 1,30 Euro für 27/28 belaufen.
Zum Vergleich: Am Freitag standen die voestalpine-Aktien an der Wiener Börse mit Handelsende bei 38,76 Euro.Im Heimathandel legt die voestalpine-Aktie zeitweise 0,10 Prozent auf 38,80 Euro zu.
rst/ger
APA
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu voestalpine AG
|
16.01.26
|Börse Wien: ATX Prime notiert zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
16.01.26
|Börse Wien: ATX fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
|
16.01.26
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime zeigt sich am Freitagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
16.01.26
|Minuszeichen in Wien: ATX schwächer (finanzen.at)
|
16.01.26
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime am Freitagmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
16.01.26
|Freitagshandel in Wien: ATX zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
15.01.26
|Wiener Börse-Handel: Schlussendlich Pluszeichen im ATX Prime (finanzen.at)
|
15.01.26
|Aufschläge in Wien: ATX legt schlussendlich zu (finanzen.at)
Analysen zu voestalpine AG
|09:17
|voestalpine kaufen
|Barclays Capital
|18.12.25
|voestalpine Hold
|Erste Group Bank
|26.11.25
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|voestalpine kaufen
|Barclays Capital
|17.11.25
|voestalpine Buy
|UBS AG
|09:17
|voestalpine kaufen
|Barclays Capital
|18.12.25
|voestalpine Hold
|Erste Group Bank
|26.11.25
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|voestalpine kaufen
|Barclays Capital
|17.11.25
|voestalpine Buy
|UBS AG
|09:17
|voestalpine kaufen
|Barclays Capital
|26.11.25
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|voestalpine kaufen
|Barclays Capital
|17.11.25
|voestalpine Buy
|UBS AG
|14.10.25
|voestalpine buy
|Deutsche Bank AG
|12.12.22
|voestalpine Kauf
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.22
|voestalpine verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.07.22
|voestalpine verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.03.22
|voestalpine verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.10.21
|voestalpine Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.12.25
|voestalpine Hold
|Erste Group Bank
|06.10.23
|voestalpine Neutral
|UBS AG
|13.06.23
|voestalpine accumulate
|Erste Group Bank
|10.11.22
|voestalpine neutral
|Deutsche Bank AG
|14.07.22
|voestalpine neutral
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|voestalpine AG
|39,08
|0,83%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTrump mit Zolldrohungen im Grönland-Konflikt: ATX tiefrot -- DAX knapp über 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt weisen am Montag rote Vorzeichen aus. Zum Wochenstart geht es an den Märkten in Fernost größtenteils abwärts.