voestalpine-Aktie ex Dividende: Deutsche Bank senkt voestalpine-Kursziel von 35 auf 29 Euro

Gleichzeitig hat der zuständige Experte Bastian Synagowitz die "Hold"-Einstufung für die Papiere bestätigt.

Die Deutsche Bank erwartet ein starkes 1. Quartal im laufenden Geschäftsjahr bei der voestalpine. Für das Geschäftsjahr 2024/25 passten die Experten die Prognosen für das EBITDA aber aufgrund höhere makroökonomischer Risiken nach unten an und dies führte zu dem neuen Kursziel. Unterm Strich halten die Analysten die Aktie der voestalpine derzeit für nicht teuer. "Aber wir sehen anderswo einen besseren Wert", heißt es in der Studie.

Am Donnerstag wurden voestalpine-Titel an der Wiener Börse ex Dividende gehandelt: Das Minus betrug zuletzt 6,60 Prozent auf 19,09 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ste/spo