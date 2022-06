voestalpine-Aktie fällt zum Handelsschluss: Neues Software-Systems verursacht Lieferverzögerungen

Den im Bericht der "Kronenzeitung" am Dienstag genannten Schaden in einem niedrigen einstelligen Millionen-Euro-Bereich wollte voestalpine -Konzernsprecher Peter Felsbach auf APA-Rückfrage nicht bestätigen. Man setze derzeit alles daran, die Lieferverzögerungen abzuarbeiten, "ob und in welcher Höhe ein Schaden tatsächlich entstanden ist", lasse sich noch nicht sagen.

Der Logistikdienstleister Logistik Service GmbH (LogServ) habe Mitte Mai "ein neues, hochmodernes IT-Transportmanagement-System" in Betrieb genommen. Die neue "digitale Versandanlage" sei aber trotz intensiver Vorbereitung nicht fehlerfrei gelaufen. Aktuell sei wieder das alte System im Einsatz, so Felsbach.

In Wien fiel die voestalpine-Aktie um 3,67 Prozent und schloss bei 27,28 Euro.

ker/inn/kre

APA