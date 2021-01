voestalpine-Aktie gewinnt: Deutsche Bank erhöht Kursziel

Die Empfehlung "hold" wurde im Rahmen einer Branchenstudie zum Stahlsektor gleichzeitig bestätigt.

Stahlkonzerne dürften nach Einschätzung der Deutschen Bank weiter von steigenden Stahlpreisen und Margen profitieren, da einer Erholung der Nachfrage derzeit eine eingeschränkte Kapazität der Branche gegenübersteht. Die aktuellen Preisniveaus seien zwar nicht nachhaltig, angesichts einer langsam anlaufenden Erholung des Angebots dürften Preise und Margen aber vorerst weiter hoch bleiben, heißt es in der Studie der Deutschen Bank.

Die voestalpine habe zudem während der Coronakrise mit ihren Erträgen und ihrem Kostenmanagement positiv überrascht und sei gut für den Dekarbonisierungs-Trend positioniert. Die Deutsche Bank-Analysten haben auch ihre Gewinnprognosen für die voestalpine erhöht. Für das Geschäftsjahr 2020/21 erwarten sie jetzt nur mehr einen Verlust von 0,45 Euro je Aktie. Für die beiden Folgejahre prognostizieren sie einen Gewinn von 2,55 (2021/22) bzw. 3,22 (2022/23) Euro je Aktie.

Am Montagvormittag notieren voestalpine-Aktien an der Wiener Börse zeitweise mit einem Plus von 2,03 Prozent bei 31,22 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank

APA