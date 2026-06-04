voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
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04.06.2026 11:33:00
voestalpine-Aktie gewinnt: Deutsche Bank sieht mehr Potenzial
Synagowitz bezeichnete in der am Mittwoch erstellten Studie das Viertquartal des Stahlkonzerns als "solide" und hob den abermals über den Erwartungen liegenden Free Cash Flow hervor. Beim Ausblick für das Geschäftsjahr 2026/27 könne das untere Ende der EBITDA-Spanne als enttäuschend bezeichnet werden, jedoch berücksichtige dies nach Ansicht der Analysten ein erhebliches Maß an Unsicherheit.
Zum Vergleich: An der Wiener Börse notierten voestalpine-Aktien am Donnerstag mit plus 0,98 Prozent bei 47,28 Euro.
Analysierendes Institut Deutsche Bank Research
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
spa
ISIN AT0000937503 WEB http://www.voestalpine.com
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