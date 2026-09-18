voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
|Analystenstimme
|
18.09.2026 15:18:00
voestalpine-Aktie gibt dennoch ab: Wiener Privatbank verbessert Votum auf "Halten"
Ausschlaggebend für die angehobenen Schätzungen sei vor allem die dynamische Entwicklung der europäischen Stahlpreise, die früher und stärker eingesetzt habe als ursprünglich erwartet und sich positiv auf die Ergebnisentwicklung auswirken solle, so Kneip. Zusammen mit weiteren Effizienzgewinnen aus den Restrukturierungsprogrammen sowie rückläufigen Zertifikatskosten sieht der Experte hierin die Grundlage für einen deutlichen Anstieg der Profitabilität in den kommenden Jahren.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Analysten nun 3,69 Euro für 2026/27 sowie 4,41 bzw. 4,87 Euro für die beiden Folgejahre. Die Dividendenschätzungen belaufen sich für diesen Zeitraum auf jährlich 1,20 Euro bzw. 1,35 Euro sowie 1,50 Euro je Anteilsschein.
Zum Vergleich: Am Freitagnachmittag notierte die voestalpine-Aktie an der Wiener Börse bei 46,68 Euro (-0,34 Prozent).
Analysierendes Institut Wiener Privatbank
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
spa/rst
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