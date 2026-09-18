voestalpine Aktie

voestalpine für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Analystenstimme 18.09.2026 17:55:00

voestalpine-Aktie gibt dennoch deutlich ab: Wiener Privatbank verbessert Votum auf "Halten"

voestalpine-Aktie gibt dennoch deutlich ab: Wiener Privatbank verbessert Votum auf "Halten"

Die Analysten der Wiener Privatbank haben ihr Anlagevotum für die voestalpine-Aktie von "Verkaufen" auf "Halten" verbessert.

Das Kursziel ("Fairer Wert") wurde vom zuständigen Experten Nicolas Kneip von 42,10 auf 48,20 Euro angehoben. Kneip hob in der am Freitag vorgelegten Studie auch seine Gewinnprognosen an, jedoch sei ein Großteil der erwarteten Ergebnisverbesserungen nach Ansicht des Analysten bereits eingepreist.

Ausschlaggebend für die angehobenen Schätzungen sei vor allem die dynamische Entwicklung der europäischen Stahlpreise, die früher und stärker eingesetzt habe als ursprünglich erwartet und sich positiv auf die Ergebnisentwicklung auswirken solle, so Kneip. Zusammen mit weiteren Effizienzgewinnen aus den Restrukturierungsprogrammen sowie rückläufigen Zertifikatskosten sieht der Experte hierin die Grundlage für einen deutlichen Anstieg der Profitabilität in den kommenden Jahren.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Analysten nun 3,69 Euro für 2026/27 sowie 4,41 bzw. 4,87 Euro für die beiden Folgejahre. Die Dividendenschätzungen belaufen sich für diesen Zeitraum auf jährlich 1,20 Euro bzw. 1,35 Euro sowie 1,50 Euro je Anteilsschein.

Zum Vergleich: Am Freitag notierte die voestalpine-Aktie an der Wiener Börse letztlich bei 45,90 Euro (-2,01 Prozent).

Analysierendes Institut Wiener Privatbank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

spa/rst

APA

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Forderung nach Stromsteuersenkung: E.ON sieht Vorteil für alle - Aktie gibt nach
Kursrutsch bei Allianz-Aktie: Analyst bekräftigt fairen Wert nahe 500 Euro
Generationswechsel bei Berkshire Hathaway: Buffett gibt Vorsitz ab, Sohn übernimmt - Aktie leichter

Bildquelle: voestalpine AG

Nachrichten zu voestalpine AG

mehr Nachrichten

Analysen zu voestalpine AG

mehr Analysen
04.09.26 voestalpine kaufen Deutsche Bank AG
04.09.26 voestalpine kaufen Deutsche Bank AG
07.08.26 voestalpine accumulate Erste Group Bank
10.07.26 voestalpine buy Deutsche Bank AG
04.06.26 voestalpine kaufen Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

voestalpine AG 45,90 -2,01% voestalpine AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:57 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07:22 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen mit deutlichen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen beenden Handel zum Wochenschluss uneins -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag deutlich nach. Die Wall Street beendete den Handel uneins. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen