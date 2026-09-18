voestalpine-Aktie gibt dennoch deutlich ab: Wiener Privatbank verbessert Votum auf "Halten"

Die Analysten der Wiener Privatbank haben ihr Anlagevotum für die voestalpine-Aktie von "Verkaufen" auf "Halten" verbessert.

Das Kursziel ("Fairer Wert") wurde vom zuständigen Experten Nicolas Kneip von 42,10 auf 48,20 Euro angehoben. Kneip hob in der am Freitag vorgelegten Studie auch seine Gewinnprognosen an, jedoch sei ein Großteil der erwarteten Ergebnisverbesserungen nach Ansicht des Analysten bereits eingepreist.

Ausschlaggebend für die angehobenen Schätzungen sei vor allem die dynamische Entwicklung der europäischen Stahlpreise, die früher und stärker eingesetzt habe als ursprünglich erwartet und sich positiv auf die Ergebnisentwicklung auswirken solle, so Kneip. Zusammen mit weiteren Effizienzgewinnen aus den Restrukturierungsprogrammen sowie rückläufigen Zertifikatskosten sieht der Experte hierin die Grundlage für einen deutlichen Anstieg der Profitabilität in den kommenden Jahren.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Analysten nun 3,69 Euro für 2026/27 sowie 4,41 bzw. 4,87 Euro für die beiden Folgejahre. Die Dividendenschätzungen belaufen sich für diesen Zeitraum auf jährlich 1,20 Euro bzw. 1,35 Euro sowie 1,50 Euro je Anteilsschein.

Zum Vergleich: Am Freitag notierte die voestalpine-Aktie an der Wiener Börse letztlich bei 45,90 Euro (-2,01 Prozent).

Analysierendes Institut Wiener Privatbank

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