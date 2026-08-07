voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
|Analystenstimme
|
07.08.2026 17:54:00
voestalpine-Aktie gibt dennoch nach: Erste Group hebt Kursziel deutlich an
Die Erhöhung spiegle unsere höheren mittelfristigen Prognosen, einen positiveren Ausblick für den Geschäftsbereich Stahl sowie eine im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche attraktive Bewertung wider, hieß es.
Für das laufende Geschäftsjahr 2026/27 der voestalpine prognostizieren die Erste-Analysten einen Gewinn von 3,63 Euro je Aktie. Die Prognosen für die Folgejahre wurden auf 5,01 (2027/28) bzw. 5,32 (2028/29) Euro erhöht. Die Dividende wird für 2026/27 mit 1,10 Euro und für die beiden Folgejahre mit 1,20 bzw. 1,30 Euro je Titel erwartet.
An der Wiener Börse notierten voestalpine-Aktien am Freitag letztlich bei 46,14 Euro (-2,08 Prozent).
Analysierendes Institut Erste Group
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
APA
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