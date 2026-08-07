voestalpine-Aktie gibt dennoch nach: Erste Group hebt Kursziel deutlich an

Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktie der voestalpine von 39,50 auf 55,30 Euro erhöht.

Zudem stufte Analyst Michael Marschallinger nach Quartalsergebnissen des oberösterreichischen Stahl- und Technologiekonzerns die Empfehlung von "hold" auf "accumulate" hinauf.

Die Erhöhung spiegle unsere höheren mittelfristigen Prognosen, einen positiveren Ausblick für den Geschäftsbereich Stahl sowie eine im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche attraktive Bewertung wider, hieß es.

Für das laufende Geschäftsjahr 2026/27 der voestalpine prognostizieren die Erste-Analysten einen Gewinn von 3,63 Euro je Aktie. Die Prognosen für die Folgejahre wurden auf 5,01 (2027/28) bzw. 5,32 (2028/29) Euro erhöht. Die Dividende wird für 2026/27 mit 1,10 Euro und für die beiden Folgejahre mit 1,20 bzw. 1,30 Euro je Titel erwartet.

An der Wiener Börse notierten voestalpine-Aktien am Freitag letztlich bei 46,14 Euro (-2,08 Prozent).

Analysierendes Institut Erste Group

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APA