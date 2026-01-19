voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
|Analystenupdate
|
19.01.2026 14:46:00
voestalpine-Aktie höher: Barclays hebt Kursziel deutlich auf 44 Euro an
Die Barclays-Epxerten erwarten "ein weiteres solides Quartal, jedoch mit einem sequenziellen Rückgang gegenüber dem Vorquartal trotz besserer Saisonalität. Im Stahlbereich gehen wir davon aus, dass die besseren Absatzmengen durch höhere Rohstoffkosten (insbesondere Kokskohle) mehr als ausgeglichen werden - mit begrenzten Vertragspreisanpassungen im Dezemberquartal."
Beim Gewinn je Aktie (adjusted) erwarten die Barclays-Analysten 2,58 Euro für das Geschäftsjahr 2025/26 und 3,83 Euro für 26/27 sowie 4,27 Euro für 27/28. Die Dividenden sollen sich für 2025/26 auf 0,80 Euro pro Wertpapier sowie 1,10 Euro für 26/27 und 1,30 Euro für 27/28 belaufen.
Zum Vergleich: Am Freitag standen die voestalpine-Aktien an der Wiener Börse mit Handelsende bei 38,76 Euro.Im Heimathandel legt die voestalpine-Aktie zeitweise 0,93 Prozent auf 36,16 Euro zu.
rst/ger
APA
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu voestalpine AG
|
15:58
|Schwacher Handel in Wien: ATX Prime schwächelt am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
12:26
|ATX Prime aktuell: Das macht der ATX Prime am Mittag (finanzen.at)
|
10:04
|ATX-Titel voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in voestalpine von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
16.01.26
|Börse Wien: ATX Prime notiert zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
16.01.26
|Börse Wien: ATX fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
|
16.01.26
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime zeigt sich am Freitagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
16.01.26
|Minuszeichen in Wien: ATX schwächer (finanzen.at)
|
16.01.26
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime am Freitagmittag mit Abgaben (finanzen.at)