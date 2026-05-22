voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
|Empfehlung "Buy"
|
22.05.2026 13:28:00
voestalpine-Aktie im Plus: Deutsche Bank belässt Kursziel unverändert
"Wir erwarten ein weiteres Quartal mit starker Cash-Generierung und einem deutlichen Anstieg des EBITDA, der auf die starke Entwicklung in den Bereichen Stahl und Metallbau zurückzuführen ist", so die Analysten. Sie seien der Ansicht, dass die voestalpine "für Anleger, die Qualität mit zyklischem Aufwärtspotenzial zu einer attraktiven Bewertung suchen, ein attraktives Anlageziel" darstelle.
Für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 der voestalpine prognostizieren die Deutsche Bank-Analysten nun einen Gewinn von 2,19 Euro (statt 2,22) je Aktie. Die Schätzungen für die beiden Folgejahre wurden auf 3,87 Euro (statt 3,93) gesenkt bzw. auf 5,62 Euro (statt 5,60) erhöht. Die Dividenden werden mit 0,60 (2025/26), 0,70 (2026/27) und 1,00 (2027/28) erwartet.
Zum Vergleich: An der Wiener Börse notierten voestalpine-Aktien am Freitag zu Mittag 1,51 Prozent höher bei 45,78 Euro.
Analysierendes Institut Deutsche Bank Research
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
rst/szk
APA
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