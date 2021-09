voestalpine-Aktie im Plus: Deutsche Bank erhöht Kursziel

Die Wertpapierexperten der Deutschen Bank haben in einer Branchenstudie zum globalen Stahlsektor ihr Kursziel für die Titel der heimischen voestalpine von 40 auf 41 Euro leicht nach oben revidiert.

Die Analageempfehlung wurde vom zuständigen Analysten Bastian Synagowitz mit "Hold" bestätigt. Der Experte verweist auf eine attraktive Bewertung der Branche.

Am Mittwochvormittag notierten die voestalpine-Aktien an der Wiener Börse zeitweise mit eine Plus von 1,23 Prozent bei 36,28 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank

ste/ger

(APA)