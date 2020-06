voestalpine-Aktie im Plus: Deutsche Bank hält Kaufempfehlung bei - Jefferies hebt Kursziel

Die Kaufempfehlung "Buy" wurde vom Experten Bastian Synagowitz nach der jüngsten Zahlenvorlage des Stahl- und Technologieunternehmens für die Titel hingegen bekräftigt.

Die vorgelegten Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal fielen zum Teil besser als erwartet aus, das herausfordernde Marktumfeld bleibt hingegen bestehen, hieß es. Es gebe aber Spielraum für eine verbesserte Stimmung in der Branche.

Am Donnerstagvormittag notierten die Titel der voestalpine an der Wiener Börse mit plus 1,3 Prozent bei 19,77 Euro.

Jefferies hebt Kursziel von 16,0 auf 18,0 Euro an

Das Analysehaus Jefferies hat sein Kursziel für die Aktien des heimischen Stahlkonzerns voestalpine von 16,00 auf 18,00 Euro angehoben. Die Einstufung "hold" beließ der Experte Alan Spence in seinem Kommentar auf die jüngsten Zahlen des Unternehmens unverändert.

Trotz eines starken Endes des Geschäftsjahres 2019/20, sei der Ausblick auf das erste Quartal weiterhin schwach, schrieb Spence in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Doch abgesehen von kurzfristigen Schrumpfungen seien erste Erholungssignale beim Stahlkonzern erkennbar.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)