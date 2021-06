voestalpine-Aktie in Grün: Credit Suisse erhöht Kursziel auf 35,7 Euro

Ihre Empfehlung "neutral" für die Aktie des Stahlkonzerns haben sie gleichzeitig bestätigt.

Als Hintergrund der Kurszielerhöhung nennen die Analysten den überraschend stark ausgefallenen Free Cashflow der voestalpine und der daraus resultierenden positiven Wirkung auf die Nettoverschuldung. Ihre Ergebnisprognosen haben die Experten aber im wesentlichen unverändert belassen.

An der Wiener Börse notierten voestalpine-Aktien am Freitag zwischenzeitlich mit einem Plus von 2,50 bei 36,14 Euro.

Analysierendes Institut Credit Suisse

