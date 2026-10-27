voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
|Analysteneinschätzung
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27.10.2026 17:54:00
voestalpine-Aktie in Grün: Deutsche Bank bestätigt Kaufempfehlung
voestalpine wird in Kürze die Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 veröffentlichen. Die Deutsche Bank-Experten gehen zwar davon aus, dass Kosteneinsparungen die saisonalen Auswirkungen abmildern werden, erwarten jedoch im Vergleich zum Vorquartal niedrigere Zahlen, da der Veräußerungsgewinn aus der Böhler-Profil-Transaktion wegfällt und der Beitrag des Geschäftsbereichs Blech geringer ausfällt.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Deutsche Bank-Analysten 3,78 Euro für das Geschäftsjahr 2026/27 (per Ende März), sowie 5,64 bzw. 6,56 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,75 Euro für 2026/27, sowie jeweils 1,00 Euro für 2027/28 bzw. 2028/29.
Zum Vergleich: Am Dienstag notierten die voestalpine-Titel an der Wiener Börse bei 42,48 Euro (+1,29%).
Analysierendes Institut Deutsche Bank Research
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ger/moe
ISIN AT0000937503 WEB http://www.voestalpine.com
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