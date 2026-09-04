voestalpine Aktie

voestalpine für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Stahlsektor 04.09.2026 11:38:00

voestalpine-Aktie in Grün: Deutsche Bank hebt Kursziel an

voestalpine-Aktie in Grün: Deutsche Bank hebt Kursziel an

Im Rahmen einer Sektorstudie zum europäischen Stahlsektor haben die Analysten von Deutsche Bank Research ihr Kursziel für die Aktien der heimischen voestalpine von 60 auf 63 Euro angehoben.

Das Votum "Buy" wurde in der aktuellen Studie bestätigt.

Das Analystenteam rund um Bastian Synagowitz ist weiterhin von der voestalpine überzeugt, die zwar aufgrund des defensiven und auf einen späten Konjunkturzyklus ausgerichteten Geschäftsmodells hinter Wettbewerbern zurückgeblieben ist, aber weiterhin solide Cashflows generiert und mit einem EV/EBITDA-Verhältnis von nur 4-5x für 2026/27-27/28E eine attraktive Bewertung bietet. Zudem verweisen die Experten auf den am 22. September anstehenden Capital Markets Day, der sich auf die Expansionspläne für das Kronjuwel des Unternehmens, den Geschäftsbereich Bahnsysteme, im Mittelpunkt fokussieren soll.

Beim Gewinn je Aktie erwartet die Deutsche Bank 3,91 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2026/27 (per Ende März) sowie 5,64 bzw. 6,56 Euro für die beiden Folgeperioden 2027/28 sowie 2028/29. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,75 Euro für 2026/27 sowie jeweils 1,00 Euro für die beiden Geschäftsjahre danach.

Zum Vergleich: Am Freitag notieren die voestalpine-Titel an der Wiener Börse zeitweise 2,33 Prozent im Plus bei 46,50 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

szk/ger

ISIN AT0000937503 WEB http://www.voestalpine.com

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

voestalpine-Aktie dennoch tiefer: Gewinnsprung dank Sondereffekten - Prognose bestätigt

Bildquelle: voestalpine AG

Nachrichten zu voestalpine AG

mehr Nachrichten

Analysen zu voestalpine AG

mehr Analysen
07.08.26 voestalpine accumulate Erste Group Bank
10.07.26 voestalpine buy Deutsche Bank AG
04.06.26 voestalpine kaufen Deutsche Bank AG
22.05.26 voestalpine kaufen Deutsche Bank AG
17.04.26 voestalpine kaufen Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

voestalpine AG 46,52 2,38% voestalpine AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:46 NVIDIA-Investments im Check: Diese Aktien hielt der KI-Gigant in Q2
03.09.26 Commerzbank setzt auf diese US-Aktien: Das waren die Investments im zweiten Quartal 2026
02.09.26 August 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.09.26 Top 10 im Wandel: Wie die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot im 2. Quartal umgeschichtet hat
02.09.26 Bitcoin, Ether & Co. im August 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX freundlich -- DAX stabil -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigt sich vor dem Wochenende mit Gewinnen, der deutsche Leitindex bewegt sich seitwärts. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen