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WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503

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Neues Werk 31.08.2026 11:14:00

voestalpine-Aktie in Grün: Neuer Standort für Bahntechnik in Kanada geplant

voestalpine-Aktie in Grün: Neuer Standort für Bahntechnik in Kanada geplant

Der Stahl- und Technologiekonzern voestalpine baut seine Präsenz in Nordamerika mit einem neuen Werk für Bahntechnik in Kanada aus.

Am Standort Thorold in der Provinz Ontario solle eine Produktionsstätte für Weichen- und Schienenkomponenten entstehen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Parallel dazu habe der Konzern einen langfristigen Liefervertrag mit der größten kanadischen Güterbahngesellschaft Canadian National (CN) abgeschlossen.

Die vollständige Inbetriebnahme sei für Herbst 2027 geplant. Finanzielle Details nannte das Unternehmen nicht.

Die voestalpine-Aktie notiert in Wien zeitweise 0,69 Prozent stärker bei 46,44 Euro.

tpo

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