voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
|Neues Werk
|
31.08.2026 11:14:00
voestalpine-Aktie in Grün: Neuer Standort für Bahntechnik in Kanada geplant
Am Standort Thorold in der Provinz Ontario solle eine Produktionsstätte für Weichen- und Schienenkomponenten entstehen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Parallel dazu habe der Konzern einen langfristigen Liefervertrag mit der größten kanadischen Güterbahngesellschaft Canadian National (CN) abgeschlossen.
Die vollständige Inbetriebnahme sei für Herbst 2027 geplant. Finanzielle Details nannte das Unternehmen nicht.
Die voestalpine-Aktie notiert in Wien zeitweise 0,69 Prozent stärker bei 46,44 Euro.
tpo
APA
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