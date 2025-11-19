voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
|Wartungsarbeiten
|
19.11.2025 17:51:00
voestalpine-Aktie in Grün: Stahlwerk stand wegen Kabelbrands still
Die Betriebsfeuerwehr löschte rasch. Am Mittwoch waren zwei von drei Hochöfen wieder voll hochgefahren und auch der dritte wieder am Weg zum Vollbetrieb, berichtete das Unternehmen.
Die aus dem Vorfall resultierende geringere Kuppelgasmenge der Hochöfen wurde durch Erdgas aus dem eigenen Speicher kompensiert. Personen wurden nicht verletzt, die Versorgung der Kunden ist gewährleistet, betonte das Unternehmen. Den Mitarbeitenden sei es gelungen, die Störung durch den Kabelbrand innerhalb weniger Stunden zu beheben.
Die voestalpine-Aktie legte im Wiener Handel schließlich um 2,71 Prozent auf 34,86 Euro.
inn/ker/af
ISIN AT0000937503 WEB http://www.voestalpine.com
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: voestalpine AG
Nachrichten zu voestalpine AGmehr Nachrichten
|
19.11.25
|Zuversicht in Wien: ATX Prime am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
19.11.25
|Handel in Wien: ATX am Mittwochnachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
18.11.25
|Börse Wien: ATX Prime im Minus (finanzen.at)
|
18.11.25
|Handel in Wien: So bewegt sich der ATX am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
18.11.25
|Handel in Wien: ATX Prime legt am Dienstagmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
18.11.25
|Verluste in Wien: ATX am Mittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
18.11.25
|Dienstagshandel in Wien: ATX Prime notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
|
18.11.25
|Schwacher Handel: ATX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)