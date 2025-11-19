voestalpine-Aktie in Grün: Stahlwerk stand wegen Kabelbrands still

Dienstagnachmittag ist das Stahlwerk der voestalpine in Linz einige Stunden stillgestanden, weil es aufgrund von Wartungsarbeiten in einem Kabelschacht zu einem lokalen Kabelbrand gekommen war.

Die Betriebsfeuerwehr löschte rasch. Am Mittwoch waren zwei von drei Hochöfen wieder voll hochgefahren und auch der dritte wieder am Weg zum Vollbetrieb, berichtete das Unternehmen.

Die aus dem Vorfall resultierende geringere Kuppelgasmenge der Hochöfen wurde durch Erdgas aus dem eigenen Speicher kompensiert. Personen wurden nicht verletzt, die Versorgung der Kunden ist gewährleistet, betonte das Unternehmen. Den Mitarbeitenden sei es gelungen, die Störung durch den Kabelbrand innerhalb weniger Stunden zu beheben.

Die voestalpine-Aktie legte im Wiener Handel schließlich um 2,71 Prozent auf 34,86 Euro.

