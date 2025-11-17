voestalpine Aktie

WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503

'EU pure play' 17.11.2025 12:32:39

voestalpine-Aktie in Grün: UBS spricht Kaufempfehlung aus und erhöht Kursziel

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für voestalpine von 26 auf 43 Euro angehoben und die Aktien des Stahlkonzerns von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft.

Analyst Andrew Jones reagierte mit seiner Kaufempfehlung für die voestalpine-Aktie vom Montag auf strukturellen Rückenwind in der Eurozone. Die Österreicher seien nahezu ein "EU pure play" und würden damit besonders deutlich von der angekündigten Senkung der Importquoten für Stahl profitieren. Zudem rechnet Jones im Bereich Bahninfrastruktur-Geschäft Railway Systems mit im Schnitt 6 Prozent Wachstum in den kommenden fünf Jahren.

Die voestalpine-Aktie zeigt sich im Wiener Handel zeitweise 1,48 Prozent stärker bei 31,99 Euro.

/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 04:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 04:25 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ZÜRICH (dpa-AFX Broker)

