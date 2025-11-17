voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
voestalpine-Aktie in Grün: UBS spricht Kaufempfehlung aus und erhöht Kursziel
Analyst Andrew Jones reagierte mit seiner Kaufempfehlung für die voestalpine-Aktie vom Montag auf strukturellen Rückenwind in der Eurozone. Die Österreicher seien nahezu ein "EU pure play" und würden damit besonders deutlich von der angekündigten Senkung der Importquoten für Stahl profitieren. Zudem rechnet Jones im Bereich Bahninfrastruktur-Geschäft Railway Systems mit im Schnitt 6 Prozent Wachstum in den kommenden fünf Jahren.
Die voestalpine-Aktie zeigt sich im Wiener Handel zeitweise 1,48 Prozent stärker bei 31,99 Euro.
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 04:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 04:25 / GMT
ZÜRICH (dpa-AFX Broker)
