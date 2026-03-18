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voestalpine Aktie

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WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503

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Vertragsverlängerungen 18.03.2026 17:56:00

voestalpine-Aktie klettert: Aufsichtsrat verlängert drei Vorstandsmandate

voestalpine-Aktie klettert: Aufsichtsrat verlängert drei Vorstandsmandate

Der Aufsichtsrat des Linzer Stahl- und Technologiekonzerns voestalpine hat am Mittwoch die Verträge von drei Vorstandsmitgliedern verlängert.

Die Mandate von Finanzvorstand Gerald Mayer und Carola Richter (Metal Forming Division) wurden um fünf Jahre bis zum 31. März 2032 ausgedehnt. Der Vertrag von Reinhard Nöbauer (High Performance Metals Division) wurde um drei Jahre bis Ende März 2030 verlängert.

Unverändert bleiben die bereits zuvor auf fünf Jahre ausgelegten und bis zum 31. März 2029 laufenden Verträge von Konzernchef (CEO) Herbert Eibensteiner, Hubert Zajicek (Steel Division) sowie Franz Kainersdorfer (Metal Engineering Division). Der Aufsichtsrat will mit dieser Entscheidung Kontinuität und Stabilität an der Spitze des an der Wiener Börse notierten Unternehmens sichern. Aufsichtsratsvorsitzender Wolfgang Eder lobte die bisherige Arbeit der Führungsriege: "Wir verlängern ein bewährtes Vorstandsteam, das in den letzten, anhaltend schwierigen Jahren den Konzern hervorragend aufgestellt hat."

Die Staffelung der unterschiedlichen Vertragslaufzeiten soll laut Unternehmensangaben die konsequente Fortführung der Strategie in einem technologisch und marktmäßig herausfordernden Umfeld gewährleisten. Der Stahl- und Technologiekonzern erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2024/25 mit weltweit rund 49.700 Beschäftigten einen Umsatz von 15,7 Mrd. Euro und erzielte ein operatives Ergebnis (EBITDA) von 1,3 Mrd. Euro.

Die voestalpine-Aktie gewann im Heimathandel letztlich 0,76 Prozent auf 39,60 Euro.

ivn/kre

APA
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Bildquelle: voestalpine AG

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