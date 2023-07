voestalpine-Aktie legt zu: Deutsche Bank bestätigt Kaufempfehlung für voestalpine

Auch das Kursziel in Höhe von 41,00 Euro wurde von Analyst Bastian Synagowitz im Branchenreport "Steel Price Tracker" unverändert beibehalten.

Die Bewertung beruht auf der "intrinsischen Qualität, der defensiven Endmarkt-Exposure und der soliden Kapitalflussgenerierung", fasste Synagowitz seine weiterhin positive Einschätzung zusammen. Somit bleibe der Anteilsschein des Unternehmens ein "Top-Pick",

Am Dienstag notieren die voestalpine-Titel an der Wiener Börse schlussendlich mit plus 2,76 Prozent bei 29,78 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

sto

(APA)