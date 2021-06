voestalpine-Aktie legt zu: Deutsche Bank erhöht Kursziel

Der Analyst Bastian Synagowitz verweist nach den jüngsten Viertquartalszahlen des Unternehmens auf eine ausreichende Bewertung der Aktie. Das EBITDA und der Free Cashflow im abgelaufenen Jahresviertel wurden als stark bewertet.

Am Mittwoch sind die voestalpine-Aktien an der Wiener Börse bei 35,30 Euro aus dem Handel gegangen. Am Donnerstagmorgen geht es in Wien zeitweise um 2,44 Prozent auf 36,16 Euro hoch.

Analysierendes Institut Deutsche Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) ste/spo

ISIN AT0000937503 WEB http://www.voestalpine.com