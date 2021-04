voestalpine-Aktie legt zu: Deutsche Bank erhöht Kursziel von 31 auf 35 Euro

Die Änderungen erfolgten vor der Veröffentlichung der voest -Ergebnisse für das vierte Quartal 2020/21, von denen sich Analyst Bastian Synagowitz ein "solides sequentielles Wachstum" erwartet.

Das Management habe das Unternehmen auf eine "beeindruckende Weise" durch die Pandemie gelenkt, was dabei geholfen hätte, die Wahrnehmung der voestalpine als Qualitätsunternehmen wiederherzustellen.

Die Verlustschätzung für 2020/21 wurde verringert. Die Prognose für den Verlust je Aktie liegt nun bei minus 0,27 Euro, statt der bisher genannten minus 0,39 Euro.

Am Freitagvormittag notierten die voestalpine-Aktien an der Wiener Börse mit einem Plus von 2,12 Prozent auf 37,60 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank

voest-Aktien steigen im Wiener Handel daraufhin zeitweise um 2,01 Prozent auf 37,56 Euro.

