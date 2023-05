voestalpine-Aktie leichter: voestalpine zählt zur Weltspitze bei Forschungsausgaben

Österreich belegt mit 3,2 Prozent hinter Schweden und Belgien die dritthöchste Forschungsquote innerhalb der EU. Wobei Europa bei den Ausgaben für Forschung und Entwicklung deutlich hinter den USA hinterher hinken. Das größte Innovationsbudget hat Amazon mit beachtliche 70 Mrd. Euro, gefolgt von der Google-Mutter Alphabet

Die Forschungs- und Entwicklungsbudgets der 500 Unternehmen weltweit mit den höchsten F&E-Ausgaben stiegen 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 14 Prozent auf 889 Mrd. Euro, so EY am Donnerstag in einer Aussendung. 475 Mrd. Euro investierten die 164 Konzerne mit Sitz in den Vereinigten Staaten - ein Plus von 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In Europa sind es insbesondere die Auto- und Pharmaindustrie, die forscht, führend ist hier die Schweizer Roche mit 16 Mrd. Euro.

In Wien verliert die voestalpine -Aktie zeitweise 1,67 Prozent auf 30,62 Euro.

