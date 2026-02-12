voestalpine Aktie

WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503

Gewinnprognose 12.02.2026 17:59:00

voestalpine-Aktie letztlich fester: Deutsche Bank hebt Kursziel

voestalpine-Aktie letztlich fester: Deutsche Bank hebt Kursziel

Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihre Gewinnprognosen für die kommenden Geschäftsjahre der voestalpine in Reaktion auf die gemeldeten Drittquartalszahlen des Stahlkonzerns erhöht und damit auch ihr Kursziel von 48 auf 57 Euro angehoben.

Die voestalpine-Aktie sehen sie auf dem aktuellen Kursniveau attraktiv bewertet und bestätigen ihre Empfehlung "buy". Zum Vergleich: An der Wiener Börse notierten voestalpine-Aktien letztlich 0,27 Prozent im Plus bei 44,90 Euro.

Das politische Umfeld für die Stahlbranche sei derzeit zwar schwierig, die voestalpine habe aber gute Wachstumsaussichten in einer Reihe von Geschäftsfeldern, heißt es in der Analyse. Die Experten Bastian Synagowitz und Liam Fitzpatrick verweisen insbesondere auf die Sparte Bahninfrastruktur, die sie unterbewertet sehen.

Für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 der voestalpine prognostizieren die Deutsche Bank-Analysten nun einen Gewinn von 2,22 Euro je Aktie. Die Schätzungen für die beiden Folgejahre wurden auf 3,93 bzw. 5,60 Euro erhöht. Die Dividenden werden mit 0,60 (2025/26), 0,70 (2026/27) und 1,00 (2027/28) erwartet.

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

mik/ste

APA

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

Bildquelle: voestalpine AG

