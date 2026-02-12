voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
|Gewinnprognose
|
12.02.2026 17:59:00
voestalpine-Aktie letztlich fester: Deutsche Bank hebt Kursziel
Das politische Umfeld für die Stahlbranche sei derzeit zwar schwierig, die voestalpine habe aber gute Wachstumsaussichten in einer Reihe von Geschäftsfeldern, heißt es in der Analyse. Die Experten Bastian Synagowitz und Liam Fitzpatrick verweisen insbesondere auf die Sparte Bahninfrastruktur, die sie unterbewertet sehen.
Für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 der voestalpine prognostizieren die Deutsche Bank-Analysten nun einen Gewinn von 2,22 Euro je Aktie. Die Schätzungen für die beiden Folgejahre wurden auf 3,93 bzw. 5,60 Euro erhöht. Die Dividenden werden mit 0,60 (2025/26), 0,70 (2026/27) und 1,00 (2027/28) erwartet.
Analysierendes Institut Deutsche Bank Research
mik/ste
APA
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
