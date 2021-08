voestalpine-Aktie profitiert: Deutsche Bank erhöht Kursziel für voestalpine von 37 auf 40 Euro

Die Analageempfehlung wurde vom zuständigen Analysten Bastian Synagowitz mit "Hold" bestätigt. Die jüngsten Quartalszahlen von voestalpine wurden als solide bewertet. Die Anhebung des Kursziel wurde mit höheren Prognosen begründet, nachdem auch die voestalpine ihren Ausblick angehoben hatte.

Die Prognosen für den Gewinn je Aktie für die Geschäftsjahre 2021/22 bis 2023/24 lauten auf 5,83 bzw. 4,68 und 4,23 Euro. Als Dividendenausschüttungen für diesen Zeitraum erwartet der Experte jährlich 0,70 Euro pro Anteilsschein.

Am Donnerstag notierten die voestalpine-Aktien an der Wiener Börse zuletzt bei 38,04 Euro und damit 0,53 Prozent im Plus.

Analysierendes Institut Deutsche Bank

