voestalpine-Aktie rot: Goldman Sachs stuft Aktie von "Neutral" auf "Sell" ab

In der am Montag veröffentlichten Sektorstudie zur europäischen Stahlbrache der Expertenrunde um Jack O'Brien wurde zudem das Kursziel von 40 auf 29 Euro gekappt. Die Abstufung wurde mit der hohen Bewertung der Aktie begründet.

Die Gewinnschätzung für das laufende Geschäftsjahr 2021/22 lautet auf 5,16 Euro pro Aktie. Im Folgejahr sollte der Gewinn auf 5,17 Euro je Titel zaghaft anwachsen. Als Dividendenausschüttungen für diesen Zeitraum sehen die Experten jährlich 1,30 bzw. 1,40 Euro pro Anteilsschein.

voestalpine investiert 188 Mio. Euro in neue Beize in Linz

Die voestalpine errichtet um 188 Mio. Euro eine neue integrierte Beize im Kaltwalzwerk 3 (BETA 3) in Linz. Die vollautomatisierte Beize-Tandemverbindung soll Ende 2023 in Betrieb gehen. Sie erfülle die höchsten Industrie-4.0-Standards und ermögliche eine weitere Qualitätssteigerung bei der Herstellung von Stahl für die Automobil-, Haushaltsgeräte- und Bauindustrie sowie von Elektroband für die E-Mobilität, berichtete das Unternehmen in einer Presseaussendung am Mittwoch.

Die Produktionskapazität ist auf ca. 2 Mio. Tonnen pro Jahr ausgelegt. Das Beizen stellt bei der Herstellung kaltgewalzter Stahlbänder einen wesentlichen Prozessschritt zwischen Warm- und Kaltwalzen dar. Mit BETA 3 entfällt der Transport der Warmbandbunde zwischen der Beize 1 - seit 1953 in Betrieb - und dem Kaltwalzwerk 3, da hier künftig Beizen und Kaltwalzen in einer Gesamtanlage integriert sind. BETA 3 beizt statt mit Schwefelsäure künftig mit Salzsäure, die in einem Kreislaufsystem regeneriert wird. "Die neue Anlage ist sowohl hinsichtlich der Digitalisierung der Prozesse als auch hinsichtlich Nachhaltigkeit State-of-the-Art", betonte CEO Herbert Eibensteiner.

Die voestalpine verfolge mit "greentec steel" einen klaren Plan zur Dekarbonisierung der Stahlproduktion, hieß es. Im Geschäftsjahr 2020/21 erzielte der Konzern mit weltweit rund 48.700 Beschäftigten bei einem Umsatz von 11,3 Mrd. Euro ein operatives Ergebnis (EBITDA) von 1,1 Mrd. Euro.

Am Mittwoch notieren die voestalpine-Titel an der Wiener Börse mit zeitweise mit minus 2,75 Prozent bei 30,40 Euro.

