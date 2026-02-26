voestalpine-Aktie schließlich schwächer: Wiener Privatbank stuft von "Halten" auf "Verkaufen" ab

Die Analysten der Wiener Privatbank haben ihr Anlagevotum für die voestalpine-Aktie von "Halten" auf "Verkaufen" gesenkt.

Das Kursziel ("Fairer Wert") wurde hingegen vom zuständige Experte Nicolas Kneip von 36,50 auf 41,50 Euro nach oben revidiert.

Das Stahlunternehmen veröffentlichte am 11. Februar seine Ergebnisse zum 3. Quartal 2025/26, die eine leicht rückläufige Geschäftsentwicklung reflektierten und unter den Schätzungen des Analysten lagen. Jedoch bestätigte voestalpine den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr. Die Privatbank hat die Ergebnisse des dritten Quartals in ihr Bewertungsmodell integriert und die Schätzungen für das laufende Geschäftsjahr marginal nach unten korrigiert.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Analysten nun 2,42 Euro für 2025/26 sowie 3,38 bzw. 3,86 Euro für die beiden Folgejahre. Die Dividendenschätzungen belaufen sich für diesen Zeitraum auf jährlich 0,80 Euro bzw. 1,15 Euro sowie 1,32 Euro je Anteilsschein gerechnet.

Letztlich notierte die voestalpine-Aktie an der Wiener Börse 0,29 Prozent tiefer bei 48,80 Euro.

