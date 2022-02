voestalpine-Aktie schließt stärker: Deutsche Bank bestätigt "Hold"-Einstufung für voestalpine

Auch das Kursziel in Höhe von 39,00 Euro wurde von Analyst Bastian Synagowitz unverändert belassen.

Die voestalpine habe solide Q3-Zahlen vorgelegt, wobei das EBITDA über den Erwartungen lag, hieß es in der aktuellen Studie. Die Deutsche-Bank-Experten betrachten die voest-Titel nicht als teuer, sehen anderswo aber bessere Werte.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Deutsche Bank-Analysten nun 5,50 Euro für 2021/22, sowie 4,83 bzw. 4,10 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,50 Euro für 2021/22, sowie 1,50 bzw. 1,40 Euro für die beiden folgenden Perioden.

Am Donnerstag schlossen die voestalpine-Titel an der Wiener Börse mit einem Plus von 0,95 Prozent bei 31,84 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank

ger/pma

(APA)