voestalpine-Aktie springt hoch: Deutsche Bank hat Kursziel für voestalpine erhöht

Die Empfehlung "buy" wurde nach den vom Stahlkonzern am Mittwoch gemeldeten Zahlen gleichzeitig bestätigt.

Die Aktie habe sich zuletzt zwar gut entwickelt, die Deutsche-Bank-Analysten sehen aber weiter Potenzial nach oben für den Aktienkurs und auch die Ergebnisprognosen. An der Börse notierten voestalpine-Aktien am Donnerstagvormittag mit einem Plus von 3,2 Prozent bei 32,46 Euro.

Ihre eigenen Prognosen für das operative haben die Analysten in Reaktion auf die Zahlen bereits erhöht. Die gemeldeten Ergebnisse hatten die Erwartungen übertroffen, schreiben die Experten. Positiv würden die Analysten eine Abspaltung der Spezialbranchen des Konzerns vom klassischen Stahlgeschäft sehen.

Die Gewinnprognose der Deutsche Bank-Analysten für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 der voestalpine liegt nun bei 5,51 Euro je Aktie. Die Schätzungen für die Folgejahre betragen 3,30 und 3,77 Euro je Anteilsschein. Die Dividenden werden mit 1,30 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2022/23 und mit jeweils 1,0 Euro für die beiden Folgejahre erwartet.

Die voestalpine Aktie sprang im Wiener Handel bis Handelsende um 4,39 Prozent auf 32,84 Euro hoch.

