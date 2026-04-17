voestalpine-Aktie steigt: Barclays belässt Kursziel

Die Analysten der britischen Großbank Barclays haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen voestalpine bei 50,0 Euro belassen.

Die Anlageempfehlung des Analystenteams um Tom Zhang lautet weiterhin auf "Overweight".

Die Barclays-Analysten rechnen für das Schlussquartal 2025/26 mit einem soliden Ergebnis, wobei das EBITDA aber leicht unter dem Mittelwert der Prognose liegen dürfte. Sie bleiben bei ihrer Anlageempfehlung für die voestalpine aufgrund einer soliden Cash-Generierung, eines defensiveren Geschäftsmixes und eines geringeren Risikos im Zusammenhang mit der Dekarbonisierungsstrategie.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Barclays-Analysten 2,17 Euro für das Geschäftsjahr 2025/26 und 3,64 Euro für 26/27 sowie 4,02 Euro für 27/28. Die Dividenden sollen sich für 2025/26 auf 0,70 Euro pro Wertpapier sowie 1,10 Euro für 26/27 und 1,20 Euro für 27/28 belaufen.

Zum Vergleich: Am Freitag standen die voestalpine-Aktien an der Wiener Börse kurz nach Handelsstart bei 41,72 Euro.

Analysierendes Institut Barclays

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Die voestalpine-Aktie gewann im Heimathandel schließlich 4,17 Prozent auf 43,50 Euro.

rst/spa

(APA)