voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
|Kursziel unverändert
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17.04.2026 18:02:00
voestalpine-Aktie steigt: Barclays belässt Kursziel
Die Barclays-Analysten rechnen für das Schlussquartal 2025/26 mit einem soliden Ergebnis, wobei das EBITDA aber leicht unter dem Mittelwert der Prognose liegen dürfte. Sie bleiben bei ihrer Anlageempfehlung für die voestalpine aufgrund einer soliden Cash-Generierung, eines defensiveren Geschäftsmixes und eines geringeren Risikos im Zusammenhang mit der Dekarbonisierungsstrategie.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Barclays-Analysten 2,17 Euro für das Geschäftsjahr 2025/26 und 3,64 Euro für 26/27 sowie 4,02 Euro für 27/28. Die Dividenden sollen sich für 2025/26 auf 0,70 Euro pro Wertpapier sowie 1,10 Euro für 26/27 und 1,20 Euro für 27/28 belaufen.
Zum Vergleich: Am Freitag standen die voestalpine-Aktien an der Wiener Börse kurz nach Handelsstart bei 41,72 Euro.
Analysierendes Institut Barclays
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
Die voestalpine-Aktie gewann im Heimathandel schließlich 4,17 Prozent auf 43,50 Euro.
rst/spa(APA)
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