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WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503

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Kursziel unverändert 17.04.2026 18:02:00

voestalpine-Aktie steigt: Barclays belässt Kursziel

voestalpine-Aktie steigt: Barclays belässt Kursziel

Die Analysten der britischen Großbank Barclays haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen voestalpine bei 50,0 Euro belassen.

Die Anlageempfehlung des Analystenteams um Tom Zhang lautet weiterhin auf "Overweight".

Die Barclays-Analysten rechnen für das Schlussquartal 2025/26 mit einem soliden Ergebnis, wobei das EBITDA aber leicht unter dem Mittelwert der Prognose liegen dürfte. Sie bleiben bei ihrer Anlageempfehlung für die voestalpine aufgrund einer soliden Cash-Generierung, eines defensiveren Geschäftsmixes und eines geringeren Risikos im Zusammenhang mit der Dekarbonisierungsstrategie.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Barclays-Analysten 2,17 Euro für das Geschäftsjahr 2025/26 und 3,64 Euro für 26/27 sowie 4,02 Euro für 27/28. Die Dividenden sollen sich für 2025/26 auf 0,70 Euro pro Wertpapier sowie 1,10 Euro für 26/27 und 1,20 Euro für 27/28 belaufen.

Zum Vergleich: Am Freitag standen die voestalpine-Aktien an der Wiener Börse kurz nach Handelsstart bei 41,72 Euro.

Analysierendes Institut Barclays

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

Die voestalpine-Aktie gewann im Heimathandel schließlich 4,17 Prozent auf 43,50 Euro.

rst/spa

(APA)
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