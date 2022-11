voestalpine-Aktie steigt: Wiener Privatbank bestätigt Kaufempfehlung für voestalpine

Die Analysten der Wiener Privatbank haben ihr Anlagevotum "Kaufen" und ihren fairen Wert für die Aktie (30,8 Euro) der voestalpine in Reaktion auf die gemeldeten Zweitquartalszahlen bestätigt.

Die Zahlen des Stahlkonzerns lagen deutlich über den Erwartungen der Bank, schreibt Analyst Nicolas Kneip in einer Studie vom Dienstag.

Auch mit einer Gewinnwarnung vom Ende Oktober habe die voestalpine die Prognosen des Analysten übertroffen. "Wir haben unsere Schätzungen für das laufende Geschäftsjahr sowohl beim Umsatz als auch beim EBITDA nochmals nach oben revidiert", so Kneip. "Demnach erwarten wir neue Rekordwerte von €17,26 Mrd. (Umsatz), respektive €2,35 Mrd. (EBITDA)."

Für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 der voestalpine erwarten die Analysten der Wiener Privatbank nun einen Gewinn von 5,59 Euro je Aktie. Die Prognosen für die beiden Folgejahre liegen bei 2,76 (2023/24) und 3,20 (2024/25) Euro je Aktie. Die Dividendenschätzungen der Analysten liegen bei 1,30 (2022/23), 1,10 (2023/24) und 1,15 (2024/25) Euro je Aktie.

Am Dienstagmittag notierten voestalpine-Aktien an der Wiener Börse zeitweise mit einem Plus von 0,94 Prozent bei 25,70 Euro.

Analysierendes Institut Wiener Privatbank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

spo/sto

APA