voestalpine-Aktie tiefer: Deutsche Bank hebt Kursziel an und bestätigt Kaufempfehlung

Trotz bestätigter Kaufempfehlung und höherem Kursziel geben die Papiere von voestalpine im Wiener Handel leicht nach.

Die Analysten von Deutsche Bank Research haben im Zuge einer Branchenanalyse ihr Anlagevotum "Buy" für die Aktien der heimischen voestalpine bestätigt. Die zuständigen Experten Bastian Synagowitz und Liam Fitzpatrick hoben das Kursziel für die Papiere von 44 auf 48 Euro an.

Angesichts der soliden Bilanz und des starken Cashflows raten die Analysten zum Kauf. Trotz der Marktbedenken hinsichtlich des hohen Engagements im Automobilsektor, des Kriegs in der Ukraine und der Dekarbonisierung hat sich die Aktie nach Angaben der Analysten gut entwickelt. Voestalpine sei es in den vergangenen vier Jahren gelungen, ihre Mitbewerber operativ zu übertreffen sowie eine strengere Kapitaldisziplin und umfassende Kostensenkungsmaßnahmen umzusetzen. Die Analysten der Deutschen Bank gehen davon aus, dass diese Maßnahmen in absehbarer Zeit Wirkung zeigen werden, und bescheinigen voestalpine zudem gute Wachstumsaussichten im Bereich Schienenverkehr und Lagerhaltung.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Deutsche Bank-Analysten nun 2,25 Euro für 2026, sowie 3,86 bzw. 5,29 Euro für die beiden Folgejahre. Die Dividenden erwarten die Analysten mit 0,60 (2026/27), 0,70 (2027/28) und 1,0 (2028/29) Euro je Aktie.

An der Wiener Börse schlossen die Titel am Freitag mit minus 0,30 Prozent bei 40,32 Euro.

fhp/lof

APA