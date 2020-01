voestalpine-Aktie unbeeindruckt: Deutsche Bank hebt Votum von "Hold" auf "Buy"

Gleichzeitig steigt das Kursziel von 27 auf 29 Euro.

Eine Kombination aus operationellen Problemen und einer Nachfrageschwäche in diversen Endmärkten mache dem heimischen Stahlriesen zu schaffen, schreibt Deutsche-Bank-Analyst Bastian Synagowitz in seiner Studie. Auch eine neuerliche Gewinnwarnung im Dezember habe die Investoren zuletzt verstimmt.

Allerdings würden die zugrunde liegenden Probleme vom neuen Management bereits adressiert, insbesondere durch Sparmaßnahmen. Zudem verfüge der Konzern über den stärksten, frei verfügbaren Barmittelzufluss im Sektor, hebt der Analyst hervor.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Deutsche-Bank-Analysten minus 1,06 Euro für 2019/20, sowie 1,41 bzw. 1,93 Euro für 2020/21 bzw. 2021/22. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,50 Euro für 2020, sowie 0,70 bzw. 0,90 Euro für die beiden Folgejahre.

Am frühen Mittwochnachmittag tendierten die Aktien der voestalpine an der Wiener Börse zwischenzeitlich mit plus 0,64 Prozent auf 25,34 Euro. Mittlerweile notieren sie jedoch unverändert bei 25,18 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) jum/pma

APA