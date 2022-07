voestalpine-Aktie unter Druck: voestalpine kooperiert mit ägyptischen Staatsbahnen bei Netzausbau

Produzieren will das Joint Venture im bestehenden Weichenwerk der ENR. Das teilte die voestalpine am Dienstag mit. Das ägyptische Eisenbahnnetz soll in den kommenden Jahren umfassend ausgebaut werden, das Hochgeschwindigkeitsnetz werde sich demnach zukünftig über 1.800 Kilometer erstrecken.

Neben der Weichenproduktion will die voestalpine auch ihr Wissen in den Bereichen Schienen und Signaltechnik einbringen. Das Abkommen über die Zusammenarbeit wurde am 3. Juli unterschrieben.

Die voestalpine-Aktie verliert im Wiener Handel zeitweise 1,43 Prozent auf 2,62 Euro.

APA