voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
|Großaufträge
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16.03.2026 17:55:00
voestalpine-Aktie verliert: Großaufträgen in Deutschland und der Schweiz
In Deutschland sollen heuer insgesamt mehr als 23 Mrd. Euro in die Modernisierung der Bahninfrastruktur investiert werden. Schienen und Weichenkomponenten der voestalpine kommen etwa beim Großumbau des Hauptbahnhofs Frankfurt und bei der Erneuerung der Hochleistungskorridore wie Hamburg-Berlin zum Einsatz. Weiters ist der Geschäftsbereich für Service-, Schulungs- und Instandhaltungsleistungen verantwortlich.
Mit den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) hat die voestalpine aktuell einen Rahmenvertrag mit einer Laufzeit von bis zu 20 Jahren unterzeichnet. Dabei geht es um die weitere Digitalisierung des Streckennetzes. So werden etwa Achsenzählsysteme geliefert. Diese zeigen an, ob ein Gleisabschnitt frei oder belegt ist. Darüber hinaus wurde ein Servicevertrag für ein Wartungs- und Diagnosesystem sowie für Cybersecurity-Lösungen abgeschlossen.
Die voestalpine-Aktie gewann im Heimathandel schließlich 0,51 Prozent auf 39,32 Euro.
fel/kre(APA)
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