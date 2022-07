voestalpine-Aktie: voestalpine mit Ergebnis deutlich über Markterwartungen

Die börsennotierte voestalpine hat heute ihren vorläufigen Umsatz des ersten Quartals 2022/23 mit 4.647 Mio. Euro beziffert, das Betriebsergebnis (Ebit) liege bei 691 Mio. Euro, das Ebitda bei 877 Mio. Euro und damit "signifikant über der Markterwartung", so der Linzer Stahlkocher. Weiters heißt es in einer Aussendung von Donnerstagabend, dass ein Gesamtjahres-Ebitda in Höhe von etwa 2 Mrd. Euro erwartet wird - der bisherige Ausblick lag zwischen 1,8 und 2 Mrd. Euro.

stf

ISIN AT0000937503 WEB http://www.voestalpine.com